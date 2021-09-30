God of War: Ragnarok’un Ertelenmesinin Sebebi Belli Oldu

Video oyun yapımcısı Sony Santa Monica, 2021’de çıkması planlanan God of War:Rangarok’un çıkış tarihinin ertelendiğini birkaç ay önce duyurmuştu. Oyunun çıkışının neden ertelendiği, Kratos karakterini canlandıran Christopher Judge’un Twitter'daki paylaşımlarıyla belli oldu.

COVID-19 salgını, 2021’de piyasaya sürülmesi planlanan birçok oyunun ertelenmesine sebep oldu. Bu yıl çıkması planlanan God of War: Ragnarok'un çıkışı da 2022’ye ertelendi.

Sony Santa Monica oyun stüdyosu tarafından geliştiren oyunun çıkış tarihinin 2022'ye ertelendiği, geçtiğimiz Haziran ayında şirket tarafından duyurulmuştu. Ancak bu ertelenmeye sebep olan olay bilinmiyordu. Oyunun gecikmesinin sebebini, Kratos karakterini seslendiren Christopher Judge’ın Twitter paylaşımları sayesinde öğrendik.

Judge: "God of War:Ragnarok benim yüzümden ertelendi"

Oyuncuların merakla beklediği, serinin son oyunu olacağı söylenen God of War:Ragnarok 2022 yılında piyasaya çıkacak. Piyasaya çıkışının gecikmesine sebep olan olay belli oldu. Oyunun gecikme nedenini, Kratos karakterini seslendiren Christopher Judge Twitter'da açıkladı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olduğunu belirterek “God of War:Ragnarok benim yüzümden ertelendi” dedi. Judge açıklamasına "Ağustos 2019’da yürüyemiyordum, bu yüzden diz ve bel ameliyatı olmak zorunda kaldım. Sony Santa Monica, oyunu geliştirmek için benim iyileşmemi bekledi.” şeklinde devam etti. Bu süreçte şirket çalışanları tarafından gördüğü ilgi ve destek için teşekkürlerini iletti.

God of War:Ragnarok'un 2022 yılında Playstation 4 ve Playstation 5 için piyasaya çıkması bekleniyor.