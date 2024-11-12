Google, yeni yapay zekâ destekli sohbet botu Learn About'u kullanıma sundu. Eğitim odaklı bir yapay zekâ olan Learn About, oldukça net cevaplar veriyor ve bu yanıtları çeşitli içeriklerle destekliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, "Learn About" olarak isimlendirdiği yeni yapay zekâ aracını tanıttı. ChatGPT ve Gemini gibi aslında yapay zekâ destekli sohbet botu olarak karşımıza çıkan Learn About, eğitim odaklı yapısı ile dikkat çekiyor.

"LearnLM AI" isimli yapay zekâ modeli üzerinde inşa edilen Learn About, okul tarzı bir şeyler öğrenmek veya araştırmalar yapmak isteyen tüketicilere odaklanıyor. Etkileşimli ve görsel destekli sonuçlar veren yapay zekâ, lafı hiç dolandırmadan doğrudan sonuca odaklanıyor.

İşte Learn About'un performansını gösteren bir örnek:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde, Learn About'a evrenin ne kadar genişlikte olduğu sorusunun yöneltildiğini görüyoruz. Önce net bir şekilde "93 milyar ışık yılı" yanıtını veren yapay zekâ, ardından da bir görsel sunuyor. Yanıtların devamında ise konuyla ilgili içeriklere ulaşılmasını sağlayan bir bölüm daha bulunuyor.

Henüz test aşamasında olduğu açıklanan Learn About, Türkiye'de erişime açık değil. Google, yapay zekâ destekli sohbet botunun ne zaman geniş kapsamda kullanıma sunulacağına ilişkin bir şey söylemedi.