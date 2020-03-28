Dünya Sağlık Örgütü'nün Koronavirüs Uygulaması: WHO MyHealth

Dünya geneline yayılan ve pandemi hâline gelen koronavirüs hakkında birçok yanlış bilgi halk arasında dolaşıyor. Yanlış bilginin yayılmasının önüne geçmek isteyen Dünya Sağlık Örgütü, bilgilendirici sayfalar içeren mobil uygulamasını yayınlamaya hazırlanıyor.

2019 yılının sonlarında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs an itibarıyla ülkemiz dâhil olmak üzere dünyamızın neredeyse her yerine bulaşmış durumda. Otoriteler ise virüsün yayılmasının önüne geçmek ve halkını koruyabilmek için uçuş yasakları ve hatta sokağa çıkma yasakları ilan ediyor.

Birleşmiş Milletler'in uluslararası halk sağlığından sorumlu özel kuruluşu Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization), dünyamızı tehdit eden bir sağlık durumunda ortak kararların alınmasında ve sağlık sorunlarının üzerinden gelinmesinde büyük rol oynuyor. Koronavirüs konusunda çalışmalarını sürdüren ve bildirgeler yayınlayan DSÖ (WHO), bir mobil uygulamayı kullanıma sunmayı hedefliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni uygulaması: WHO MyHealth.

Koronavirüsten korunmak için alınması gereken tedbirleri "Kendini Koru" ve "Seyahat Tavsiyeleri" olarak ikiye ayıran Dünya Sağlık Örgütü MyHealth (Benim Sağlığım) uygulaması, halk arasında gezen yanlış bilgileri de bu uygulama ile yok etmek ve insanları koronavirüs hakkında bilinçlendirmek istiyor.

Eski Microsoft ve Google çalışanlarından oluşan bir grup tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu uygulamadaki bilgilerin, yine DSÖ'nün kullanacağı WhatsApp hattındaki bilgilerle aynı olduğu belirtiliyor. Bunlara ek olarak uygulama içerisinde kişinin bulunduğu konuma göre uyarı bildirimlerinin gönderileceğine de değiniliyor.

30 Mart Pazartesi günü dünya genelindeki akıllı telefon kullanıcılarına yayınlanması beklenen uygulama ile kendinizde koronavirüs semptomları bulunup bulunmadığını öğrenebilir, kendinizi pandemi hâline gelen virüsten korumak için ne yapmanız gerektiğini en doğru şekilde öğrenebilirsiniz.