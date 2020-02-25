Google, Android Studio'nun 3.6 Sürümünü Yayınladı

Arama devi Google’ın Android işletim sistemine uygulamalar geliştirilmesi için tasarladığı platformu Android Studio’nun yeni kararlı sürümü yayınlandı. Güncellemeyle birlikte platforma birçok yeni özellik eklendi.

Google, geçtiğimiz senenin ortalarında Android için uygulama geliştirme platformu olan Android Studio’nun kararlı 3.5 sürümünü yayınlamıştı. O güncellemeyle birlikte hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmeleri zirve noktasına ulaşmıştı.

ABD’li arama devi, bugün de geliştiriciler için Android Studio 3.6 kararlı sürümünün duyurusunu gerçekleştirdi. Aylardır test sürecinde olan yeni sürümde kod düzenleme deneyimine ve hata ayıklamaya odaklanıldı. Peki son güncellemeyle birlikte gelen yenilikler neler?

Design Editor’deki Split View görünümü:

Layout Editor ve Navigation Editor’ün yeni Split View tasarımı, eş zamanlı olarak kullanıcı arayüzünün kod görünümünü ve tasarımını görmeyi mümkün kılıyor. Preview penceresinin yerine kullanılan Split View, bilgileri kaybetmek için de kullanılabiliyor. Split View’ı aktifleştirmek için editör penceresinin sağ üst köşesindeki 'Split' ikonuna tıklamanız yeterli.

Renk seçici kaynak sekmesi:

Google, Android Studio 3.6 ile birlikte renk seçiciye 'kaynak' sekmesi ekledi. Bu sekme, renk kaynağı olarak tanımladığınız renkleri gösteriyor. Bu, düzenleme ve renk seçme işlemini kolaylaştırması açısından oldukça önemli bir özellik. Bu sekmeye tasarım araçlarından ve XML editöründen erişilebilir.

Android Emulator - Google Haritalar Kullanıcı Arayüzü:

Android Emulator’ın son sürümü olan 29.2.12’de cihazın konumu görselleştirilebiliyor. Google, Google Haritalar Arayüzü’nü kontrol menüsüne yerleştirdi. Geliştiriciler, bu sayede sanal konumları belirleyebiliyor ve sanal rotalar oluşturabiliyor.

Çoklu ekran desteği:

Android Studio Emulator’daki çoklu sanal ekran özelliği ayarlar menüsünden aktifleştirilebiliyor.

Android Studio’nun son kararlı sürümünü buradan indirebilirsiniz. Yeni güncellemeyle ilgili daha detaylı bilgilere Google’ın geliştirici blogundan ya da Android Studio’nun güncelleme notlarından ulaşabilirsiniz.