Google, Tarihin En Büyük Antitröst Davasıyla Karşı Karşıya

Google'a yönelik yeni bir antitröst davası açıldı. Açılan bu davanın nedeni, Apple ile yapılan devasa bir "varsayılan arama motoru olma" anlaşması. Edinilen bilgilere göre bu anlaşma, yıllık 8 ila 12 milyar dolar aralığında ve Google, bu anlaşmayı kaybetme olasılığını "korkunç" olarak nitelendiriyor.

The New York Times'ta yer alan bir habere göre ABD Adalet Bakanlığı, teknoloji devi Google'a yönelik yeni bir antitröst davası açtı. Edinilen bilgilere göre açılan bu dava, bugüne kadar açılan antitröst davalarının en büyüklerinden bir tanesi. Davanın nedeni ise Google'ın teknoloji devi Apple'la yaptığı dudak uçuklatan bir anlaşma.

Mahkeme evraklarında yer alan bilgilere göre Google, Apple ekosistemindeki cihazlarda varsayılan arama motoru olabilmek için büyük çapta bir anlaşma yaptı. Google bu anlaşma sayesinde Siri'nin bile varsayılan arama motoru olabiliyor, bu sayede de sektördeki tekel pozisyonunu güçlendiriyordu. Hatta bu anlaşma 2017 yılında güncellenmiş ve Google, Apple'a yıllık 8 ila 12 milyar dolar arasında ödeme yapmış durumda. Bu dudak uçuklatan para, Apple'ın karının yüzde 14 ile 21 kadarını karşılıyor.

Davayı açan savcılara göre Google ile Apple arasındaki anlaşma, Google'ın sahip olduğu tekel pozisyonunu koruyabilmek için attığı yasa dışı bir adım. Ayrıca savcılar, Google arama motorunun trafiğinin neredeyse yarısının Apple cihazlardan geldiğini ve Google'ın bu anlaşmayı kaybetme olasılığını, "korkunç" ve "kırmızı alarm" olarak tanımladığını söylüyorlar. Google'ın temel mantığının trafikteki reklam gösterimi olarak düşündüğümüzde, bunun makul bir yaklaşım olduğunu söylemek gerek.

Bu arada, açılan dava sadece Google'ı değil, Apple'ı da etkiliyor. Çünkü yetkililer, Apple'ın da bu tekelciliği korumak için Google'a yardım ettiği düşünülüyor. Ancak hukuk uzmanlarına göre dava, her ne kadar Apple'ı da etkileyecek olsa da Google için daha büyük kayıplara neden olacak. New York Times'ın iddialarına göre ise Apple, kendi arama motorunu geliştirerek bu anlaşmadan kurtulmaya çalışıyor. Böylesi bir durum, Google'ı daha da zora sokacak gibi görünüyor.