Google, üretken yapay zekâsı Bard'ın ismini kullanarak insanları zararlı yazılımlar indirmeye yönlendiren ve para talep eden hackerlara karşı yasal savaş başlatmış durumda.

Google, üretken yapay zekâsı Bard'dan oldukça umutlu. Teknoloji devi şimdi de Bard'ın ismini kullanarak insanları zararlı yazılımlar indirmeye yönlendiren ya da insanlardan ödeme almaya çalışan bazı kötü niyetli kişilere dava açıyor.

Google, ilk olarak Vietnam'da bulunduğu düşünülen üç kişiyi dava etti. Bu kişiler, Bard'ın son versiyonu olduğunu iddia ettikleri bir dosyayı paylaşıyorlar. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen kurbanlar da bu zararlı yazılımı içeren dosyaları indiriyorlar. Zararlı yazılım kişilerin sosyal medya hesaplarına ait giriş bilgileri dahil çeşitli bilgilerini ele geçiriyor.

Dolandırıcılar, sosyal medya platformlarını kullanıyor.

Mahkeme başvurusunda kimliği belirtilmeyen kişilerin işlediği iddia edilen suçların arasında Google Bard'ın son versiyonu olduklarını iddia ettikleri bir dosyayı indirtmek yer alıyor. Ayrıca davalıların Google ile hiçbir bağlantılarının olmadığı belirtilirken, Google logosunu, markasını ve ürünlerini kullandıkları ifade ediliyor. Dosyada göze çarpan bir başka nokta ise zararlı yazılımların yayılması için Facebook reklamlarının kullanılması oldu.

Kripto dolandırıcılıklarında da benzer saldırılar söz konusu olmuştu. Yeni teknolojiler hakkında yeterince bilgisi olmayan kişiler, sıklıkla bu türden saldırıların hedefi oluyorlar. Örneğin bu saldırganlar, Bard'ın indirilebilen ve ücretli bir uygulama olduğunu söylüyor olsalar da Bard, internet tarayıcı üzerinden ücretsiz olarak kullanılan bir araç.

Google'ın blog gönderisine göre şu ana kadar dolandırıcıları hedef alan 300 kadar geri çekme talebi bulunuldu. Öte yandan Google, bir yandan da yeni zararlı içerik domainleri oluşturulmasını da engellemeye çalışıyor. Firmadan gelen açıklamaya göre davalar, yasal bir koruma çemberi oluşturmak ve kötü niyetli kişilerin hamlelerinin sonuçlarıyla yüzleşmesi için büyük avantaj sağlıyor.