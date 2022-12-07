Google hem Chrome hem de Arama için geliştirdiği yeni özelliklerini duyurdu. Her iki özellik de kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor. İşte o özelliklerle ilgili tüm detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Google, zaman zaman verdiği hizmetler üzerinde önemli güncelleştirmeler yapıyor. Bu güncelleştirmeler, hizmetlere önemli yenilikler getirebiliyor. Google'dan gelen son haberler ise hem Chrome hem de Google Arama hizmeti için hazırlanmış yepyeni özellikleri gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte bu özelliklere yakından bakalım.

Google'ın duyurduğu ilk yeni özellik, Chrome'a "@" özelliği getiriyor. Bilirsiniz; bir sosyal ağda '@' simgesine bastığınızda, kullanıcıların isimlerini görürsünüz. Aslında Google Chrome için hazırlanan yeni özellik de tam olarak aynı amaca hizmet ediyor. Ancak kişilere değil özelliklere ulaşmanızı sağlıyor.

"@" simgesine bastığınızda, geçmiş, sekmeler veya yer işaretlerine ulaşabileceksiniz!

Google Chrome kullanıcıları adres çubuğuna "@" simgesi koyduklarında, geçmiş, sekmeler veya yer işaretleri bölümlerine hızlıca ulaşabilecekler. Böylelikle klavyedeki kısayol tuşlarına veya sağ taraftaki menüye gerek kalmamış olacak. Tüm Google Chrome kullanıcıları an itibarıyla bu özellikten faydalanabiliyorlar.

Google'daki aramalarınızı farklı konular altında filtreleyebileceksiniz

Google aramalar, bundan sonra kullanıcılar için çok daha etkili sonuçlar gösterecek. Öyle ki bir kullanıcı, yukarıdaki örnekteki gibi "yemek" araması yaptığında, arama sonuçlarının en üst bölümünde farklı farklı konular görebilecek. Ancak bu özellik, ilk aşamada sadece İngilizce destek verecek. Özelliğin bir Türkçe için uygun hale getirilip getirilmeyeceği bilinmiyor.