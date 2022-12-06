Google, arama sonuçlarını artık sayfa sayfa listelemeyeceğini açıkladı. Tüm sonuçlar, sonsuz kaydırma özelliğiyle tek bir sayfada bulunabilecek.

Google’ın masaüstü sürümünde herhangi bir arama yaptığınızda, artık internet dünyasında ‘çağ dışı’ olarak nitelendirilen bir özellikle karşılaşıyorsunuz. Arama sonuçları, tek bir sayfada gözükmek yerine sıralı sayfalarda bulunuyor. Bu sayfalar arasındaki geçişi de elle, sayfa numarasına tıklayarak yapıyoruz.

Fakat bugün, arama sonuçlarında büyük bir değişiklik yapılacağı açıklandı. Google, mobil sürümde sunduğu ‘sonsuz kaydırma’ özelliğinin masaüstü sürümünde de sunulacağını duyurdu.

Arama sonuçlarının devamı için sayfa sayfa dolaşmak tarih oluyor:

Yeni sonsuz kaydırma ile Google’da bir arama yaptığınızda artık sonuçlarda sayfa sayfa dolaşmanıza gerek kalmayacak. Normalde 6 sayfayı kaplayan arama sonuçları, artık tek sayfada karşınıza çıkacak.

Bu sonuçların sonuna geldiğinizdeyse karşınıza “Daha fazla” seçeneği çıkacak. Bu seçeneğe tıkladığınızda da Google, yine aynı sayfa içinde farklı arama sonuçlarını listeleyecek.

Özellik, kullanıcıların yanı sıra içerik üreticileri için de faydalı olacak:

Google’da ilk sayfada çıkmak için verilen uğraş, artık kısmen sona erecek. Sonuçların tek sayfada listelenmesiyle artık çok daha fazla internet sitesine erişim sağlanabilecek. Tabii artık yegane mücadele, üst sıralarda çıkmak için olacak.