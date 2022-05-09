ODTÜ Tarafından Düzenlenen DevJam Etkinliği Başlıyor!

Google Developer Student Clubs ODTÜ tarafından düzenlenen DevJam hackhathonu birbirinden değerli isimleri bir araya getirerek, oyun ve geliştiricilik alanlarında bilgi kazandırmayı amaçlıyor.

Türkiye’de oyun sektörüne yapılan yatırımlar son 1 yılda yaklaşık 20 kat artarken, dijital oyun pazarının da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dudak uçuklatan miktarlarda artış göstermesi bekleniyor. Google Developer Student Clubs ODTÜ ana organizatörlüğünde gerçekleştirilen DevJam de bu girişimin önemli bir parçası haline geliyor.

48 saat boyunca sürecek, kamp tadında bir etkinlik ile katılımcılar oyun geliştirme becerilerini ilerletebilecek ve eğlenirken öğrenebilecek. Oyun dünyasının deneyimli ve değerli isimleri de etkinliğe katılım göstererek, gelişen dünyayla ilgili bilgiler paylaşacak.

DevJam'de heyecan 13 Mayıs itibarıyla başlıyor!

Birbirinden değerli şirketlerin, mentör ve jürilerin katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlikte deneyimli isimlerden fikirler alınabilecek ve network kurma fırsatı elde edilebilecek. Aynı zamanda bu heyecanlı maratonda takımlar, toplam 15.000 TL para ödülü için kıyasıya mücadele edecek.

13 – 15 Mayıs tarihleri arasında devam edecek olan etkinlik, Ankara Büyükşehir Belediyesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Kuzey Yıldızı Tech Bridge’de gerçekleştirilecek. Google teknolojileri, mobil, oyun, web, makine öğrenimi bulut bilişim ve pek çok alanda daha kendinizi geliştirmek istiyorsanız, DevJam ile ilgili detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.