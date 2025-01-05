Google Chrome'un seçili metinlerin bağlantısını oluşturma özelliği, nihayet PDF'lere de ekleniyor. Artık belli metinlerin bağlantısını oluşturup başkalarıyla paylaşabileceksiniz.

Dünyanın en popüler tarayıcısı Google Chrome, kullanıcıların çok işine yarayan metin bazlı bir özellik sunuyordu. Bu özellik herhangi bir web sayfasındaki spesifik bir metni, kelimeyi veya cümleyi link olarak paylaşmanıza olanak tanıyordu. Sağ tıka basıp “Seçili Metnin Bağlantısını Kopyala"ya bastığınızda bu özelliği kullanabiliyordunuz. Oluşturduğunuz bağlantıya tıklayan bir kişi, direkt olarak o sayfada sizin seçtiğiniz kısma yönlendiriliyordu.

Ancak bu özellik, web sayfalarında olmasına rağmen PDF’lerde yoktu. Bu da uzun PDF’lerin belli kısımlarını paylaşmak isteyenlerin canını çok sıkıyordu. Nihayet bunun değişeceği görüldü.

Yakında PDF'lerden istediğiniz bir kısmın linkini oluşturabileceksiniz

*Özellik normalde böyle kullanılıyor.

Bleeping Computer tarafından fark edilen bilgilere göre Google, seçili metnin bağlantısını oluşturma özelliğini Chrome’daki PDF’lere getirmeyi planlıyor. Yakında özelliği PDF’lerde kullanabileceksiniz.

Özellik kullanıma sunduğunda tıpkı web sayfalarında gibi çalışacak. PDF’de yer alan bir metnin, kelimenin veya cümlenin üstüne gelip sağ tıka bastığınızda onun bağlantısını oluşturabileceksiniz ve başkalarıyla paylaşabileceksiniz.

Henüz tam çıkış tarihi bilinmeyen bu yeniliğin çok uzun PDF’lerle uğraşanları çok sevindireceğini söylemek mümkün. Aramayla uğraştırmak yerine direkt istediğinizi paylaşmak her iki tarafın da işini çok kolaylaştıracaktır.