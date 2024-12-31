Google Haritalar'ın polis noktalarını görmenizi sağlayan özelliği, endişeleri beraberinde getirdi. Uzmanlara göre bu özellik, suçluların işine yarayarak güvenlik riski oluşturabilir.

Google, Haritalar uygulamasında kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için sürekli yenilikler yapıyordu. Yakın zamanda gelen bilgiler de şirketin haritada polis noktalarını göstereceğini ortaya koymuştu.

Ancak bu uygulama, bazı tartışmalara yol açtı. Yararlı olacağını söyleyenler olsa da ciddi tehlike oluşturabileceğini belirtenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı.

Suçlulara yol gösterebilir

Uzmanlara göre Google Haritalar’ın polis noktalarını göstermesi, özellikle suçluların işine yarayarak güvenlik konusunda ciddi tehlikelere neden olabilir. Suçlulara yol gösterebileceği endişesi var.

Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kınık, konuya ilişkin konuştu. Açıklamalarında bu özelliğin ciddi güvenlik açığı oluşturabileceğinin altını çizerek polis kontrol noktalarını etkisiz hâle getirebileceğini ve kamu güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtti.

Polis noktaları, bilindiği üzere trafik kontrolleri, suç önleme, şüphelilere ulaşma gibi farklı konularda büyük önem taşıyor. Ancak uzmanlar, herkes tarafından görülebilir olmalarının suçlulara yardımcı olacağını ve güzergâhlarını bu bilgilere göre ayarlayıp kaçabileceklerini belirtiyorlar. Google’ın bu konuda nasıl yol izleyeceğini bekleyip göreceğiz ancak gerçekten de risk oluşturabilecek bir durum olduğunu şimdiden söylemek mümkün.