Google, Android cihazlarında depolama sorunu yaşayan kullanıcılarına ve uygulamaların kaldırılmasından etkilenen geliştiricilere fayda sağlayan yeni bir özelliğini duyurdu. Özellik, uygulamaları tamamen kaldırmak yerine kısmen kaldıracak ve cihazda %60'a yakın yer tasarrufu sağlayacak.

Günümüz akıllı telefon kullanıcılarının, özellikle son 2-3 yıl içinde son çıkan modellerden birisini satın almamış kullanıcıların en büyük dertlerinden birisi depolama alanı. Hem Android hem de iOS kullanıcılarının ortak şikâyeti olan depolama alanı, kullanıcıların zaman zaman zorunlu olarak istemedikleri şeyleri silmelerine ve uygulamalarını kaldırmalarına yol açıyor.

İşte bugün Google, kullanıcıların bu derdine geliştiriciler aracılığıyla derman olacak bir özellik duyurdu. Şirket, yakında yayımlanacak olan Bundletool aracının 1.10 sürümü öncesinde geliştiricilere yeni bir özellik sundu. Bugün yayımlanan 1.9.0 sürümüyle birlikte Android kullanıcıları, çok yakında her bir uygulamanın kapladığı depolama alanının %60'a kadar oranda düşmesini sağlayabilecekler.

Uygulamalar tamamen değil, kısmen kaldırılabilecek:

Bundletool ile birlikte sunulan yeni özellikle birlikte uygulamalar, kullanıcılar tarafından telefonlardan tamamen kaldırılmayacak. Bunun aksine kullanıcı, uygulamanın bir bölümünü geçici süreliğine kaldırmış olacak. Kullanıcı verisini içeren bu bölüm, çok küçük boyutlu bir APK haline dönüştürülerek sıkıştırılacak ve uygulama yeniden yüklenene kadar hiçbir şekilde açılmayacak.

Bu özellik sayesinde hem kullanıcılara, hem de geliştiricilere fayda sağlanacak. Sürekli bir uygulamayı silip diğerini yükleyen, sonrasında eski uygulamaya geri dönen ve her şeyi en baştan ayarlama derdi ortadan kalkarken geliştiriciler de uygulama kaldırma sayılarını çok daha aza indirme şansına sahip olacaklar.

Özelliği uygulamasına eklemek isteyen geliştiriciler, GitHub üzerinden Bundletool 1.9.0 sürümünü indirip kurduktan sonra ‘build.gradle’ dosyasında ya da BundleConfig üzerinde ‘storeArchive’ özelliğini aktifleştirebilirler. Özellik, şu anda arşivlenen APK’ları oluşturuyor olsa da bu APK’lar henüz fonksiyonel değil. Özelliğin tüm imkânlarıyla bu yıl içinde yayımlanması planlanıyor.