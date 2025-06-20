Samsung'un kendi deprem uyarı sistemini geliştirdiği ortaya çıktı. One UI 8 kodlarında tespit edilen özellik, ayrı bir uygulama olarak sunulacak. Samsung, bu uygulama ile Google bir kez daha rakip olacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Şirketin, kendisine ait bir deprem uyarı özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Google'ın Android ekosistemine sunduğu deprem uyarı sistemine alternatif olacak özellik, kullanıcılar tarafından çok sevilecek gibi görünüyor. Zira Samsung'un hazırladığı deprem uyarı sistemi, Google'ın deprem uyarı sistemine göre bazı avantajlar sunuyor.

One UI 8 kodları içerisinde tespit edilen ancak henüz aktif edilmeyen yeni özelliğin nasıl çalıştığı tam olarak belli değil. Ancak bunun Google'ın deprem uyarı sistemiyle aynı olacağı düşünülüyor. Bu arada; Google'ın tüm Android telefonlara bu özelliği sunarken Samsung'un kendi cihazları için bir deprem uyarı sistemi geliştirmesinin daha az cihaz nedeniyle daha başarısız olacağını düşündürebilir. Ancak Samsung'un en çok telefon satan marka olduğu gerçeğini unutmamak lazım. Yani Google'ın deprem uyarı sistemindeki verilerin çoğu, zaten Samsung Galaxy telefonlardan alınıyor.

Samsung'un deprem uyarı özelliği işte böyle görünüyor

Samsung'un geliştirdiği deprem uyarı sisteminde çeşitli özellikler bulunuyor. Mesela bu sistemi aktif ettiğiniz zaman yakın çevrenizde bulunan acil toplanma alanlarının bir listesini görebileceksiniz. Ayrıca acil durum kişilerinizi ve tıbbi bilgilerinizi de ekranda gösterebileceksiniz. Deprem uyarılarının nasıl gösterileceğini özelleştirebilecek, uyarıların ne zaman geleceğini kendinize göre seçebileceksiniz.

Samsung, One UI 8 kodlarında tespit edilen özellikle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu yeni özellik, ayrı bir uygulama olarak sunulacak. Bu da Samsung'un deprem uyarı sisteminin Google Play Hizmetleri bulunmayan telefonlarda da kullanılabileceğini gözler önüne seriyor. Hatta şirket, istemesi hâlinde bu uygulamayı iPhone sahipleri için de genişletebilir.