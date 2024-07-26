Google Drive'a yüklenen videolar için önemli bir özellik geldi. Google Drive artık videolara otomatik alt yazılar oluşturabilecek. Yeni özellik, an itibarıyla kullanıcılara ulaşmış durumda.

ABD merkezli teknoloji devi, popüler bulut depolama servisi Google Drive'a bomba bir özellik ekledi. An itibarıyla kullanıcılara dağıtılmaya başlayan yeni özellik, Google Drive'da bulunan videolara otomatik olarak alt yazı eklenmesini sağlayacak.

Google Drive'ın yeni özelliği, oldukça basit bir çalışma mekanizmasına sahip olacak. Kullanıcı, Drive'a yüklediği bir video ile ilgili düzenleme butonları arasında yer alan "Altyazı parçalarını yönet" seçeneği üzerinden, kolayca otomatik alt yazı oluşturabilecek. Bu arada; isteyen kullanıcılar manuel olarak da alt yazılar ekleyebilecekler.

Google Drive'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Google Drive'ın otomatik alt yazı oluşturma özelliği, Workspace kullanıcıları için varsayılanda aktif olarak sunulacak. Yani video daha yükleniyorken otomatik alt yazı oluşturulacak. Ancak bireysel kullanıcıların geçmişte yükledikleri videolar için manuel alt yazı oluşturma talebinde bulunmaları gerekecek.

Türkçe ve İngilizce gibi pek çok dil için destek veren otomatik alt yazı oluşturma özelliği, kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak gibi görünüyor. İçerik üreticiler, bu özelliği kullanarak alt yazı işini hızlıca çözebilir, videolarını diğer platformlarda paylaşabilirler.