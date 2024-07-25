Google Play Games'in PC sürümüne oyuncu deneyimini arşa çıkaracak bir özellik geldi. Oyuncular, bu özellik kapsamında aynı anda 2 Android oyunu oynama imkânı yakalayacaklar. Google Play Games PC'nin yeni özelliği şimdilik dağıtım aşamasında.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan uzun bir süre önce Google Play Games hizmetini Windows bilgisayarlara getirdi. Oyunseverler, henüz beta aşamada olsa da bu uygulamayı indirip, Android oyunlara bilgisayarları üzerinden ulaşabiliyorlar.

Şimdiyse bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Google, Play Games'in Windows sürümü için çoklu oyun desteği getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre oyuncular, aynı anda iki Android oyunu bilgisayarlarında çalıştırabilecekler. Böylelikle kullanıcılara daha etkileyici bir deneyim sunulacak.

Birkaç hafta içerisinde tüm oyunculara ulaşacak

Google tarafından yapılan açıklamaya göre geliştirilen yeni özellik, henüz dağıtım aşamasında. Bunun birkaç hafta süreceğini söyleyen şirket, dağıtım süreci tamamlandıktan sonra tüm oyuncuların, aynı anda iki Android oyununu çalıştırabileceklerini söyledi.

Google Play Games için hazırlanan yeni özellik, bazı oyun türleri için etkileyici olacak gibi görünüyor. Diyelim ki bir tarafta uzun bekleme süreleri olan bir oyun oynuyorsunuz. Bekleme süresi oluşturacak oyundaki ilerlemenizi takip ederken, yan tarafta da bir yarış oyunu oynayabileceksiniz.