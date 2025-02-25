Google, Drive'a YouTube'a benzer şekilde videoları metne dönüştürme özelliği getirdiğini duyurdu.

Google, en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan Drive’a kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yenilikler getiriyordu. Şimdi ise Drive’daki videolar özelinde önemli bir güncelleme yapıldığı duyuruldu.

Artık Google Drive’daki videoların metne de dönüştürüldüğünü göreceğiz. Yani videoyu izlerken söylenenleri görebileceksiniz.

YouTube’a benzer çalışacak, arama yapılabilecek

Paylaşılan görüntüye baktığımızda Drive’ın videolardaki transkripsiyon özelliğinin YouTube’dakine çok benzediğini görebiliyoruz. Yan tarafa açılan küçük bir pencereyle hangi saniyede ne söylendiği metin olarak size gösteriliyor.

Direkt videonun ayarlar kısmından bu özelliği kullanabileceğinizi belirtelim. Açılan transkripsiyondan hangi bölüme tıklarsanız videonun o kısmına yönlendirileceksiniz. Ayrıca üstten arama yapmanız da mümkün olacak. Böylece videoda aradığınız yeri kolayca bulabileceksiniz.

Özelliğin yalnızca altyazısı olan videolarda kullanılabileceğini eklemeden geçmeyelim. Eğer o videoda altyazı yoksa dosyaya sağ tık yaparak altyazı ekleyebilirsiniz.

Google Drive’ın yeni özelliği, dün akşam itibarıyla kademeli olarak Workspace kullanıcılarına sunulmaya başladı. 26 Mart’a kadar geniş çapta kullanıma sunulmuş olacak.