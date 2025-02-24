Google Türkiye, geçtiğimiz günlerde gündem olan yorum servisi ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kamuoyu ile paylaşılan bilgilerin asılsız olduğu, Ticaret Bakanlığı kararının Google'ı etkilemediği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamadan bahsetmiştik. Bakanlık yetkilileri, Google gibi platformlardaki manipülatif yorum ve reklamlara ceza kesildiğini açıklamışlardı. Reklam Kurulu, yaptığı inceleme sonucunda 183 dosyaya toplamda 30,2 milyon TL idari para cezası kesmişti.

Şimdiyse bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Google Türkiye'den konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Google'a ceza kesildiği ve yorum mekanizmasına yasaklama getirildiğine yönelik haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

İşte Google Türkiye'nin açıklaması:

T.C. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun son kararı, üçüncü taraf ticari web sitelerinde doğrulanmamış tüketici yorumlarının yayınlanmasına ilişkindir. Söz konusu karara ait haberlerdeki, Google'a para cezası ve Google Yorumlara yasak uygulandığı hakkındaki bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Google Yorumlar, Reklam Kurulu’nun kararından etkilenmemiştir ve Türkiye'deki kullanıcılar sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilir.

Peki neler yaşanmıştı?