Google, bundan yıllar önce kapattığı URL kısaltma hizmeti goo.gl ile ilgili yeni bir karar aldı. Alınan karara göre geçmişte goo.gl hizmeti ile kısaltılan URL'ler, gelecek yıl itibarıyla açılamayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan yıllar önce bir karar almış ve URL kısaltma hizmeti goo.gl'yi kapatmıştı. Ancak daha önceki dönemde URL kısaltması yapılmış bağlantılar, bugün bile çalışmaya devam ediyordu. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan şirket, artık bunun da mümkün olmayacağını açıkladı.

Google'ın resmî açıklamasına göre goo.gl uzantısına sahip internet siteleri, gelecek yıl itibarıyla 404 hatası vermeye başlayacaklar. Geliştiricilerin, gerekli çalışmaları yapması ve ya kısaltılmış URL'leri iptal etmesi ya da üçüncü taraf URL kısaltma hizmetlerinden destek alması gerekecek.

Son tarih, 25 Ağustos 2025!

Google tarafından yapılan açıklamaya göre goo.gl uzantılı internet siteleri, 25 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla kullanılamayacak. Google, söz konusu internet siteleri için yukarıda gördüğünüz uyarıyı yapacak. Yukarıdaki bilgilendirme sayfası, 23 Ağustos 2024 tarih itibarıyla kullanıcılara gösterilmeye başlayacak.

Google'ın URL kısaltma servisiyle ilgili aldığı kararla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Eğer daha önce tasarladığınız bir web sitesinde goo.gl servisini kullandıysanız, gerekli aksiyonları şimdiden almak, işlerinizin aksamasını engelleyebilir.