Google Gemini'ın çok ciddi bir güvenlik sorununa sahip olduğu tespit edildi. Google'ın yapay zekâsı, Drive'a yüklenmiş PDF dosyalarını izin almadan okuyabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın üretken yapay zekâ modeli Gemini ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Yapılan incelemelerde, yapay zekânın Google Drive'daki PDF dosyalarını izin verilmese bile taradığı ortaya çıktı. Daha doğrusu, isteseniz de istemeseniz de Google Gemini'a söz konusu durum için izin veremiyor veya yasak da koyamıyorsunuz.

Google Gemini'daki durumu ortaya çıkaran isim, Kevin Bankston isimli bir yapay zekâ danışmanı oldu. Vergi beyannamesini Google Dokümanlar üzerinden inceleyen Bankston, Google Gemini'ın bu beyannameyi otomatik olarak özetlediğini tespit etti. İşte tam da buradan, Google Gemini'ın Drive'daki PDF dosyalarını okuyabildiği tespit edildi.

Google Gemini, PDF'leri okurken izin almıyor

Kevin Bankston, Gemini'ın Drive'de bulunan PDF'leri okumasını engellemek için ayar yapmak istedi. Ancak hiçbir şekilde bununla ilgili bir ayar bulamadı. Yaşadığı sorunu Gemini'ın kendisine anlatan Bankston, yine bir cevap alamadı. Yapay zekâ danışmanı, bunun çok büyük güvenlik zaafiyetlerine yol açabileceğini ifade ediyor. Ancak Bankston, yaptığı incelemelerde bu durumun sadece bir dosya içerisinde Gemini'ın aktif edilmesi hâlinde yaşandığını söylüyor.

Google, söz konusu meseleyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak kullanıcıların, Gemini'ın PDF'lerini okumasını istemeyeceği aşikâr. Google'ın bununla ilgili bir adım atması, bir hata varsa da düzeltmesi bekleniyor. Öte yandan; Gemini için daha geniş kapsamlı ayar seçenekleri de oluşturulabilir. Tabii neler yaşanacağını görmek için bir süre daha beklemek gerekecek.