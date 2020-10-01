Pixel 5, Alüminyum Gövdeyle Kablosuz Şarj Sunmayı Başardı

Google, dün akşam duyurduğu Pixel 5'in yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan imal edildiğini açıkladı. Bu durum, fazlasıyla etkileyici olsa da kablosuz şarj açısından kafa karıştırıyordu. Zira Pixel 5, dünyanın alüminyum gövdeye sahip olmasına rağmen kablosuz şarj desteği sunan ilk akıllı telefonuydu.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın dün akşam düzenlediği "Made by Google" lansmanının etkileri devam ediyor. Etkinlik kapsamında duyurulan ürünlerden bir tanesi olan Pixel 5 ile ilgili ortaya çıkan yeni bir detay, pek çok tüketiciyi etkileyecek türden.

Google, yeni amiral gemisi telefonu Pixel 5'i tanıtırken, bu telefonun yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan imal edildiğini açıkladı. Aslına bakacak olursak bu durum, şaşırtıcı olmasa da ilgi çekiciydi. Zira daha önce alüminyum gövdeye sahip herhangi bir akıllı telefon kablosuz şarj desteği sunmayı başaramamıştı.

Google, Pixel 3'ten beri piyasaya sürdüğü tüm akıllı telefonlarda kablosuz şarj desteği sunuyor. Ancak bugüne dek piyasaya sürülen Pixel telefonların arka kısmı, camdan imal edilmişti. Yani gerek sıcaklık gerekse kablosuz şarj açısından sorun yaşatacak bir durum yoktu. Ancak Pixel 5, bu durumu tamamen değiştirdi. Peki bu nasıl oluyor? Google, alüminyum malzemeyle kablosuz şarjı aynı anda sunmayı nasıl başardı?

Google'ın Pixel 5'teki sırrı, biyo reçine kaplama

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Pixel 5'te yer alan alüminyum kasanın hemen üzerinde bir biyo reçine kaplama var. Aslına bakacak olursak bu malzeme, süper ince plastiğin süslü söylenişi.

Kablosuz şarj teknolojilerinde metal malzemeler kullanılamıyor. Çünkü alüminyum gibi metaller, kablosuz şarj bobininin kullanımını devre dışı bırakıyor. Yani metalin olduğu yerde kablosuz şarj kullanmak pek de mümkün olan bir şey değil. Hal böyle olunca da şirket, telefonunun şasesine fiziksel bir delik açıp, kablosuz şarj bobinini bu deliğe yerleştirdi. Bizim tek parça halinde gördüğümüz telefonun arka kısmında aslında bir delik var.

Google, biyo reçine olarak isimlendirdiği süper ince plastik malzemeyle kablosuz şarj bobininin üzerini kapattı. Ancak bu malzemenin hem ince hem de sağlam bir yapıya sahip olması, telefonun arka kısmının bir bütün olmasını sağlıyor. Üstelik kullanıcılar da Pixel 5'in arkasındaki fiziki boşlukta yer alan şarj bobinini dokunarak hissetmiyorlar.