Google Haritalar'da Çiftlerin Arasını Bozabilecek Yeni Bir Hata Ortaya Çıktı

Google Haritalar'da yaşanan bir hata sonrası kullanıcıların konum geçmişleri tamamen silindi.

Google, teknik bir aksaklık nedeniyle bazı kullanıcıların Haritalar Zaman Çizelgesi verilerinin tamamen silindiğini doğruladı.

Google sözcüsü Genevieve Park, yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre için bazı kişilerin Zaman Çizelgesi verilerinin silinmesine neden olan teknik bir sorun yaşadık." dedi. Ne yazık ki yalnızca yedekleme özelliği açık olan kullanıcılar verilerini geri alabiliyor.

Konum geçmişleri kalıcı olarak silindi

Google kısa süre önce Zaman Çizelgesi verilerini cihaz üzerinde saklamaya başlamıştı ve yedekleme seçeneği varsayılan olarak kapalı geliyor. Kullanıcıların bu seçeneği aktif hâle getirmek için Haritalar uygulamasında Zaman Çizelgesi’ne girerek bulut simgesinden ayarları değiştirmesi gerekiyor.

Doğal olarak bu olay, bazı kullanıcıların yıllardır kaydettiği konum geçmişini tamamen kaybetmesine neden oldu. Birçok kişi konum geçmişini hâlihazırda gittiği yerler için kullanırken, özellikle sık sık araç kullananlar için de oldukça elzemdi.