Claude'un Arkasındaki Şirket Anthropic'e Dev Dava: "200 Dolarlık Abonelik Planı Kullanıcıları Yanıltıyor"

Anthropic, bir süredir Claude kullanıcılarının şikâyet ettiği problemden ötürü dava ile karşı karşıya.

Anthropic ciddi bir yasal suçlamayla karşı karşıya. Şirketin Claude Max planlarını satın alan aboneler, vadettiği yüksek kullanım limitlerinin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle Anthropic’e federal mahkemede dava açtı.

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The Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre Washington DC’de ikamet eden Karl Kahn isimli bir kullanıcı, açtığı davada Anthropic’i yapay zekâ modelinin kullanım kapasitesini abartarak tüketiciyi yanıltmakla suçluyor.

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Anthropic kullanıcıları mı yanıltıyor?

Dava dilekçesinde Anthropic’in internet sitesinde ve diğer mecralarda reklamını yaptığı Max 5x ve Max 20x abonelik katmanlarının gerçek kullanım sınırlarını tespit etmenin son derece zor olduğu ve bu sınırların vadedilen limitlerin çok altında kaldığı iddia ediliyor.

Anthropic şu anda bireysel kullanıcılar için üç farklı ücretli abonelik seçeneği sunuyor. Bunlardan en uygun fiyatlısı olan Claude Pro planı aylık 17 dolardan başlarken, yoğun saatlerde ücretsiz hizmete kıyasla oturum başına en az 5 kat daha fazla kullanım vadediyor. Şirket, Nisan 2025’ten bu yana ise Pro paketine göre sırasıyla 5 ve 20 kat daha fazla kullanım sınırı sunacağını iddia ettiği Max 5 ve Max 20x planlarını satıyor. Bu üst düzey paketlerin aylık fiyatları ise sırasıyla 100 dolar ve 200 dolar olarak belirlenmiş durumda.

Haftalık kota birkaç saatte eriyor

Davacı Karl Kahn, şirketin yeni nesil kodlama aracı Claude Code’u kullanmaya başladıktan sonra bu yılın Nisan ayında aylık 200 dolarlık Max 20x planına geçiş yaptığını belirtiyor ancak Kahn, yükseltmenin ardından çok kısa sürede haftalık kullanım limitlerine takılmaya başladığını söylüyor.

İddiasına göre sadece 5 saatlik tek bir kullanım seansında, Kahn’ın tüm haftalık kotasının %15'i tamamen tükendi. Bu durum üzerine açılan dava, Anthropic'in geçen yıl bu paketleri sunmaya başlamasından bu yana ABD genelinde Max aboneliği satın alan diğer tüketicileri de kapsayacak şekilde bir "toplu dava" statüsü kazanmayı hedefliyor.