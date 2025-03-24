Google'ın üretken yapay zekâ modeli Gemini, kamera ve ekran izleme yeteneğine kavuştu. Ancak bu özellik, sadece ücretli aboneler tarafından kullanılabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan üretken yapay zekâ modeli Gemini ile ilgili önemli bir hamle geldi. Şirket, üretken yapay zekâsının Dünya'yı bizim gibi görmesine izin vermeye başladı. Peki bu nasıl mümkün oldu?

Alex Joseph isimli Google sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Gemini, artık Live bölümünde kamera ve ekran görme desteğine sahip. Yani siz Gemini Live'ı kullanırken kameranızı açıp, çevrenizi üretken yapay zekâ gösterebilecek ve herhangi bir konuda yardım alabileceksiniz.

Sadece Google One AI Premium aboneleri kullanabilecek!

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Gemini'ın ekran ve kamera izleme yeteneği, şu an için sadece Google One AI Premium aboneleri tarafından kullanılabilecek. Türkiye'de de aktif olarak kullanılabilen bu abonelik paketinin fiyatı, aylık 719,99 TL.

Bu arada; Google Gemini'ın yeni özelliği şimdilik dağıtım aşamasında gibi görünüyor. Zira Reddit'te yapılan paylaşımlara baktığımızda bu özelliği kullanabilen kullanıcıların yanı sıra kullanamayanlar da bulunuyor. Yani kullanıcıların, Gemini'ın gözlerini açmaları için bir süre daha beklemeleri gerekebilir.