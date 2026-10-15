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Les Benjamins'in Tasarımları iPad Pro ile Yapıldı, Defile iPhone ile Çekildi

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Les Benjamins'in 15. yılını kutladığı Kapadokya defilesinde Bünyamin Aydın'ın tasarımlarından çekimlere kadar Apple cihazları kullanıldı.

Les Benjamins'in Tasarımları iPad Pro ile Yapıldı, Defile iPhone ile Çekildi
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Türkiye merkezli moda markası Les Benjamins, 15. yaşını Kapadokya'da gökyüzüne uzanan bir defileyle kutladı. “From Earth to Sky” (Yerden Göğe) adlı gösteride, kurucu Bünyamin Aydın'ın iPad Pro ve Apple Pencil Pro ile tasarladığı üç dev sıcak hava balonu, bölgenin yerel çiçeklerinden aldığı ilhamla gökyüzüne yükseldi.

Defilenin görüntüleri de bir akıllı telefonla kaydedildi. Fransız yönetmen Neels Castillon, iPhone 18 Pro Max ile çekim yaptı.

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Les Benjamins'in Tasarımları iPad Pro ile Yapıldı, Defile iPhone ile Çekildi
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Uçan balonlar tablet ekranından gerçeğe dönüştü

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Aydın'ın tasarım sürecinde yararlandığı özelliklerden biri de Apple Pencil Pro'nun Hover (temassız algılama) teknolojisiydi. Bu özellik, kalem ekrana değmeden önce imlecin konumunu görmeyi sağlıyor. Aydın, tasarım yaparken bu imkânı hataları önceden fark etmesine yardımcı olan bir araç olarak değerlendiriyor.

M5 çipli iPad Pro, ekip çalışmasında da kullanıldı. Freeform uygulaması üzerinden ekip üyeleri aynı çalışma alanında buluşarak fikirlerini paylaşabildi ve tasarım sürecini birlikte yürütebildi.

Yönetmen koltuğunda akıllı telefonlar oturdu

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Kapadokya'daki defilenin çekimlerinde profesyonel kamera sistemleri yerine iPhone 18 Pro Max kullanıldı. Fransız yönetmen Neels Castillon, etkinliği telefonun 48 MP Fusion kamerasıyla kaydetti. Özel yapım drone'lara yerleştirilen cihazlar sayesinde defile, havadan da görüntülendi.

Çekimlerde 4K çözünürlükte ve **saniyede 120 kare hızında ** kayıt alındı. **ProRes RAW **formatı da görüntülerin post prodüksiyon aşamasında daha kapsamlı biçimde işlenmesine imkân tanıdı.

Castillon, değişen gün ışığı koşullarında çekim yaparken telefonun performansından yararlandıklarını belirtti. A20 Pro çip ve gelişmiş termal yönetim sistemi de yönetmenin aktardığı teknik ayrıntılar arasında yer aldı.

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