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Müzede 100 Yıldır Unutulan Fosil, Yeni Bir Dinozor Türünü Ortaya Çıkardı!

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İngiltere'de bir müzenin çekmecesinde 100 yıldır unutulan fosil, daha önce bilinmeyen bir dinozor türünü ortaya çıkardı.

Müzede 100 Yıldır Unutulan Fosil, Yeni Bir Dinozor Türünü Ortaya Çıkardı!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Bir müzenin çekmecesinde tam 100 yıldır öylece duran bir kafatası parçası... İngiltere'nin güney kıyısındaki Wight Adası'nda bulunan bu fosilin, daha önce bilinmeyen bir dinozor türüne ait olduğu ortaya çıktı.

Türün adı Invictibellatrix amberina. Latince “yenilmez kadın savaşçı” anlamına geliyor. Yaklaşık 120 milyon yıl önce, Erken Kretase döneminde yaşayan bu etçil dinozorun uzun ve kıvrık pençeleri, avını yakalamasını sağlıyordu.

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Müzede 100 Yıldır Unutulan Fosil, Yeni Bir Dinozor Türünü Ortaya Çıkardı!
invictibellatrix-amberina-holotype-braincase

100 yıllık fosilin sırrı nasıl çözüldü?

invictibellatrix-amberina-holotype-braincase

Araştırmacılar, fosilin iç yapısını incelemek için yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (CT) taramalarından yararlandı. Üç boyutlu dijital modeller sayesinde kafatasının anatomik özelliklerini başka dinozorlarla karşılaştırabildiler. Böylece yıllardır müze koleksiyonunda duran parçanın yeni bir türe ait olduğu belirlendi.

20 Santimetrelik Pençeleriyle T-Rex'ten Bile Tehlikeli

Burnundan kuyruğuna 3-4 metre uzanıyor, ayakta durduğundaysa yaklaşık **1,5 metreyi **buluyordu. Asıl marifeti, 20 santimetreye varan kıvrık pençelerinde saklıydı. T-Rex güçlü çeneleriyle avını parçalarken Invictibellatrix uzun pençeleriyle yakalıyordu. Boyutları T-Rex'le kıyaslanamazdı belki ama tehlike dediğin de her zaman cüsseyle ölçülmüyor.

Araştırmacı Cassius Morrison'a göre Invictibellatrix, insanlarla aynı dönemde yaşasaydı T-Rex'ten bile büyük bir tehdit oluşturabilirdi. Aradaki fark, avlarının boyutunda. Bir insan, T-Rex'in gözünde küçük bir av olarak kalırken bu dinozor için pekâlâ uygun bir hedef olabilirdi.

Avrupa'nın ilk megaraptor kaydı

Megaraptorlar, daha önce çoğunlukla Asya ve Güney Yarımküre'de bulunan fosillerle tanınıyordu. Invictibellatrix amberina ise bu tablonun Avrupa ayağını tamamlayan ilk kesin kanıtı sundu.

Bu keşif, megaraptorların geçmişte nerelere yayıldığına dair bildiklerimizi genişletiyor. Ancak tek bir fosil, bu dinozorların Avrupa'ya hangi yoldan ulaştığını açıklamaya yetmiyor. Bunun için başka bölgelerde bulunacak fosillere de ihtiyaç var. Yine de 100 yıldır bir müzenin çekmecesinde bekleyen o kafatası parçası sayesinde artık Invictibellatrix amberina adlı yeni bir türü tanıyoruz ve megaraptorların Avrupa'da da yaşadığını biliyoruz.

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