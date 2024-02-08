Google, Haritalar hizmeti için oluşturduğu yeni arayüzü Android kullanıcılarına sunmaya başladı. Daha estetik görünen yeni tasarım, kullanıcı dostu olması nedeniyle sevilecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, son dönemlerde Haritalar uygulamasına odaklanmış durumda. Hatta daha geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Google Haritalar uygulamasının artık hava durumu bilgilerini de göstereceğinden bahsetmiştik. Bugünse yine Google Haritalar'a gelecek yeniliklerden bahsetmeye devam edeceğiz.

Google Haritalar'ın Android sürümü, kullanıcı arayüzünün büyük ölçüde değiştiği bir güncelleme aldı. Henüz küçük bir kullanıcı kitlesi ile test edilmekte olan yeni arayüz, daha kullanıcı dostu bir deneyim vadediyor. Ayrıca yapılacak değişikliklerle Google Haritalar'ın görünümü, yıllar sonra ilk kez bu kadar büyük ölçüde değişmiş olacak. Peki Google Haritalar kullanıcılarını ne gibi değişimler bekliyor?

İşte Google Haritalar'ın arayüzüne yapılacak değişiklikler:

Yukarıdaki kaydırılabilir görsellerde, Google Haritalar uygulaması için yapılan değişimlerin karşılaştırmaları yer alıyor. Görebileceğiniz üzere uygulama, artık tam ekrandan ziyade kaydırılabilir ve açılabilir ekranlara destek verecek. Hatlar yumuşayacak, sayfalar arası geçisse daha kolay ve estetik olacak.

Google Haritalar'daki tek tasarım yeniliği, uygulamanın ana sayfasında olmayacak. Navigasyon özelliği de yapılacak değişimlerden etkilenecek. Yuvarlatılmış ve interaktif sayfalar, navigasyon sırasında da gösterilecek. Böylelikle aynı anda hem yol tarifine bakılıp hem de haritanın görülmesi sağlanacak.

Google Haritalar için oluşturulan yeni arayüzün iOS ekosistemi için de kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak henüz Android'de tespit edilen bu tasarımın iOS'a ne zaman geleceğine ilişkin hiçbir bulgu yok.