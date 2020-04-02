Google başta olmak üzere birçok internet platformu koronavirüsle mücadele için yayılan yanlış bilgileri önlemek amacıyla çalışma başlatma kararı aldı. Google bu amaçla kullanılmak üzere denetleyicilere ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara 6,5 milyon dolar vereceğini duyurdu.

Dünya çapında gittikçe yayılan koronavirüsle ilgili yanlış haberler herkesin tedirgin olmasına sebep oluyor. Google da yaptığı bir açıklamayla bu tarz haberlerle mücadele edeceğini duyurdu. Google Haberler Laboratuvarı'ndan (Google News Lab) Alexios Mantzarlis'e göre, genellikle küçük bütçelerle çalışan kontrol kuruluşları, pandemik yayılmalar hakkında yanlış veya kötü niyetli çalışmalara karşı yapılan doğru çalışmalara talepte bir artış görüyor.

Mantzarlis, "Belirsizlik ve korku bizi yanlış bilgilere karşı daha duyarlı hale getiriyor, bu yüzden doğru çalışmalara artan talebi ele aldıklarından dolayı gerçek denetçileri destekliyoruz" dedi. Mantzarlis AFP'ye verdiği demeçte, "Dünya çapında salgın hastalıklardan en çok etkilenen şeylere yoğunlaşarak gerçek kontrol projelerini destekliyoruz" sözlerini kullandı.

Küçük kuruluşlara destek verilecek

Google ayrıca COVID-19 hakkındaki yanlış bilgilere karşı açılan savaşı desteklemek için çeşitli ürünlerini kullanmayı düşündüğünü de söyledi. Mantzarlis'in aktardığına göre, Google Haberler Girişimi, kriz zamanlarında haber yapan gazeteciler için bir kaynak merkezi, eğitim ve kriz simülasyonları sağlayan kâr amacı gütmeyen bir haber kuruluşu olan First Draft News’a verdiği desteği de artıracak. Bunların yanında Google, gazeteciler için bir halk sağlığı kaynak veri tabanı oluşturulmasını da destekleyecek.

Mantzarlis, "Sağlıkla ilgili potansiyel olarak zararlı ve yanlış bilgilerin kontrolü için kullanıcılarımıza daha belirgin bir şekilde hitap edecek şekilde daha fazla şeyler yapmak istiyoruz. COVID-19 için Google Haberler deneyimine özel bir bilgi denetimi bölümünü en iyi şekilde nasıl ekleyeceğimizi deniyoruz" sözleriyle konu zerinde çalıştıklarını iletti.

Google’ın ayrıca, Hindistan ve Afrika'da, güvenilir yanıtların eksikliğinin yanlış bilgilendirmeye neden olabileceğini kullanıcıların bilmesini sağlamak için sorulacak sorulara yönelik bir test yürüttüğü biliniyor. Günümüzde oldukça önemli hale gelen doğru bilgi alabilmek adına yapılan bu tarz girişimlerin sonuçlarını her gün kullandığımız çeşitli platformlar aracılığıyla çok yakında hep beraber deneyimleyeceğiz gibi görünüyor.