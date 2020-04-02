Vücutta 49 Gün Kalabilen, Yeni Tip Koronavirüs Tespit Edildi

Çin'de orta yaşlı bir adamdan aldıkları numuneleri inceleyen bilim insanları, vücutta 49 gün boyunca kalabilen mutasyona uğramış koronavirüse rastladı. Yeni tip koronavirüs, vücutta neredeyse hiç belirti göstermiyor.

Çin'de Çonçing'teki Askeri Tıp Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada uzmanlar, orta yaşlı bir adamda 49 gün boyunca belirti göstermeden vücutta kalabilen, mutasyona uğramış bir koronavirüs türü tespit etti.

Yapılan araştırmada uzmanlar, yeni tip koronavirüsün havadaki damlacıklar aracılığı ile insandan insana ortaya koydu. Hastaya iyileşmesi için koronavirüsten kurtulan bir hastanın kanı enjekte edildi, ancak yeni tip virüsün vücuttan atılmasının daha zor olduğu görüldü.

Vücutta 2 ay boyunca kalabilir

Mutasyona uğramış yeni koronavirüsün 2 ay boyunca insanları hasta edebileceğini duyuran bilim insanları, hastanın semptomlarının düşük ve orta seviyeli olduğunu açıkladı. Öte yandan Çonçing'teki hastane çalışanları ile Dalian'daki 967 Numaralı PLA Hastanesi ve Wuhan'daki PLA Genel Hastanesi'nin ortak çalışmasında virüsün insanla simbiyotik bir ilişkiye girdiği aktarıldı.

Daha önce yapılan araştırmalar, koronavirüsün en fazla 37 gün boyunca insan vücudunda kalabildiğini gösteriyordu. Yeni virüsün 49 gün vücutta kalabilmesi, hastaların tedavi edilmeden önce virüsü daha uzun süre yayabileceğine işaret ediyor.