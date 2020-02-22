Google, Huawei Cihazlarıyla İlgili Kullanıcılarını Uyardı

ABD ve Huawei arasındaki gerilimin sonucu olarak geçtiğimiz sene mayıs ayında Çinli teknoloji şirketinin Google servislerine erişimi engellenmişti. ABD’li arama devi, konuyla ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz sene ABD ile Çinli teknoloji şirketi Huawei’nin arasındaki gerginlik zirve noktasına ulaşmış ve ABD hükûmeti, Huawei’yi ihracat kara listesine almıştı. Bunun bir sonucu olarak ise Huawei’nin yeni çıkaracağı akıllı telefonlar YouTube, Google Play ve Gmail gibi Google servislerinden mahrum kalmıştı.

Android Yardım Topluluğu’nda bir açıklama yayınlayan arama devi, geçtiğimiz senenin mayıs ayına kadar uzanan söz konusu durum hakkında müşterilerini bilgilendiren bir açıklama yayınladı. Google, kullanıcılarını “sideload” yapmamaları konusunda uyardı.

Google’dan uyarı

ABD’li teknoloji şirketi, geçtiğimiz senenin mayıs ayında yaptığı açıklamadan sonra konuyla ilgili en uzun açıklamasını yayınladı. Açıklamanın odak noktası ise Google servisleri desteği olmayan bu cihazlara “sideload” işlemiyle Google uygulamalarının ve servislerinin yüklenmesiydi.

Google, kullanıcıların güvenliğini riske atacak şekilde değiştirilmiş uygulamaların yüklenmesinin yüksek seviyede riskler barındırdığını ve bu sebeple Google servislerinin ve uygulamalarının sideload işlemiyle yüklenmemesi gerektiğini dile getirdi. Google, güvenlik endişelerinin yanı sıra güvenilir bir kullanıcı deneyimi yaşanamayacağını da ifade etti.

Teknoloji şirketi, yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce bahsettiğimiz hükûmet kısıtlamaları sebebiyle 16 Mayıs 2019’dan sonra çıkan yeni Huawei cihazları, ne bu güvenlik sürecinden geçti ne de Play Protect ön yüklü olarak geldi. Sonuç olarak cihazlar ‘sertifikasız’ şeklinde kabul ediliyor ve Google uygulamalarından ve servislerinden faydalanamıyor”

Sideload işlemiyle yüklenen uygulamalar konusuna da değinen Google, bu uygulamaların ve servislerin desteklenmediğini, dolayısıyla güvenilir olmadığını dile getirdi. Şirket, bu uygulamaların yüklendiği kaynakların oldukça zararlı olabileceğini de dile getirdi.