Huawei'den İlginç Tasarımlı Yeni Telefon Patenti

Geçtiğimiz günlerde TheTechGuy adlı bir Twitter kullanıcısı, Huawei’nin yeni çıkaracağı bir telefon modelinin tasarımı hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Bu ilginç telefonun patenti, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nde (CNIPA) ortaya çıktı.

Ortaya atılan iddialara göre Huawei, tasarımı bir hayli ilginç olan bir telefon üzerinde çalışıyor. Paylaşılan görsellere bakıldığında cihazın arkaya doğru eğilen bir yapıya sahip olacağı söylenebilir. Ayrıca telefonun keskin değil, yuvarlak kenarlarla gelmesi ve çentiksiz bir ekranı bünyesinde barındırması bekleniyor.

Cihazın USB Type-C girişiyle gelecek olması da beklenenler arasında. İddia edilene göre telefonda kullanıcının etkileşime gireceği yalnızca ses açma kapama tuşları, şarj girişi ve güç düğmesi bulunacak. Onun haricinde hoparlör ve kulaklık girişi bu cihazda yer almayacak. Peki telefon hoparlöre sahip değilken nasıl ses sağlayacak? Söylenenlere göre ekranın içinde gizli bir hoparlör ızgarası bulunacak ve ses oradan gelecek.

İşte Huawei'nin ilginç tasarımlı telefonuna ait olduğu söylenen görseller:

Görsellere bakıldığında telefonun ekranında ön kamera veya çentik gibi eklentiler olmayacağını söylemek mümkün. Kısacası bu telefon, tamamen ekrandan oluşan bir cihaz olacak. Ön kameranın görünmüyor olması, kullanıcıların aklına ekran altı kamera teknolojisini getiriyor.

Tasarımda ayrıca görünmez kamera gibi yeni bir teknolojinin kullanılabileceği söyleniyor. Bu teknoloji, telefondaki kamera kurulumunu kaplayan camın opaklığının hızla değiştirmesini sağlayan elektrokromik bir sistem ile mümkün olabilir. Yani kamera camın altına gizlenebilir ve kullanıcı kamerayı kullanmak istediği an önündeki kaplama saydam hâle gelebilir.

Tasarım dışında CNIPA tarafından yayınlanan belgede ek bir bilgi yok ancak cihaz, standart bir üründen ziyade bir konsept telefon olacakmış gibi görünüyor. Huawei'nin bu tasarımı gerçekten geliştirip geliştirmeyeceği kullanıcılar için merak konusu. Telefon hakkında diğer detayları öğrenmek için ne yazık ki beklemek zorundayız.