Google, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili yeni bir karar aldığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Ukrayna'ya yönelik olası hava saldırıları, kullanıcılara anlık bildirim olarak gönderilecek. Özellik, depremler için geliştirilen erken uyarı sistemi ile aynı çalışma mantığına sahip.

Rusya-Ukrayna arasında iki haftayı geçkin süredir devam eden savaş durumu, ABD merkezli teknoloji devi Google'ı harekete geçirdi. Google tarafından yapılan resmi açıklamada, Android kullanıcılarına olası hava saldırılarında bilgi verileceği ifade edildi. Peki Google, bunu nasıl sağlayacak?

Bilindiği üzere Google, bir süredir deprem uyarı sistemini kullanıyor. Ukrayna'da hayata geçirilen özellik de tam olarak bu sistemden faydalanacak. Yani Google, deprem uyarı sistemini savaşa özel olarak hava saldırısı uyarı sistemi haline getirdi. Böylelikle bölgedeki hava saldırıları, Android kullanıcılarına anında bildirilecek. Google, söz konusu özellik için Ukrayna hükümeti ile ortak bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

"Ukraynalılar bize güvensin"

Google'ın üst düzey yöneticilerinden bir tanesi olan Dave Burke tarafından yapılan açıklamalarda, tasarlanan özelliğin etkili olacağı ifade edildi. "Ukraynalılar bize güvensin." diyen Burke, hava saldırısı uyarı sisteminin aktif bir biçimde kullanılacağını sözlerine ekledi. Bu arada, bu özelliğin kapsamının ilerleyen dönemlerde genişletilebileceğini belirtelim. Peki nasıl?

Google, hava saldırısı uyarı sistemini Google Play Hizmetleri'ne entegre etti. Hatta bağımsız geliştirici grubu XDA Developers, bu kodları tespit etmeyi başardı. Bu durumu şöyle izah edebiliriz: Google, söz konusu özelliği aslında Google Play Hizmetleri desteğine sahip olan tüm akıllı telefonlara entegre etti. Yani bu özellik aslında tüm Android telefonlarda bulunacak. Ancak şu an yalnızca Ukrayna'da aktif olarak kullanılacak. Dileriz başka hiçbir ülke, bu özelliği kullanmak zorunda kalmaz...