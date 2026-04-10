Bu Saat Neden Farklı? Huawei Watch GT Runner 2 İncelemesi

Bu videomuzda, Huawei'nin sporculara ve egzersiz takibini önemseyen kullanıcılar özel olarak geliştirdiği yepyeni akıllı saati Huawei Watch GT Runner 2'yi tüm detaylarıyla inceliyoruz.

Bileğinizde bir antrenör taşıyormuşsunuz hissi veren bu model, AirDry isminde nefes alabilen kayışıyla birlikte sadece 43.5 gram ağırlığında ve kolunuzda olduğunu neredeyse unutturacak kadar hafif. 43mm'lik tek bir gövde çapıyla gelen saat; titanyum çerçevesi, darbeye dayanıklı 2.Nesil Kunlun camı ve zarif inceliğiyle klasik saat estetiğini akıllı özelliklerle harmanlıyor.

Özellikle açık hava koşucuları ve yürüyüş yapanlar için en kritik özellik olan GPS tarafında Huawei, saatin tasarımında sinyal kalitesini önceki nesle göre 3.5 kat artıran 3D yüzer anten mimarisi ve özel bir dielektrik katman kullanmış. 3000 nite kadar çıkabilen 1.32 inçlik ekranı sayesinde güneş altında harita ve antrenman verilerinizi rahatça görebilirsiniz.

Pil ömrü konusunda iddialı olan Watch GT Runner 2, normal kullanımda 14 güne kadar, yoğun kullanımda 7 güne kadar ve kesintisiz açık hava GPS modunda ise tam 32 saat dayanabiliyor. Videomuzda ayrıca maraton koşucularına özel Akıllı Maraton Modu'nu, Pekin Spor Üniversitesi ile geliştirilen gerçek zamanlı laktat eşiği ölçümünü ve cihazın sunduğu EKG, Kandaki Oksijen (SpO2), Uyku ve Arteriyel Sertlik gibi kapsamlı sağlık özelliklerini de detaylandırıyoruz. İyi seyirler!