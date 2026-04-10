Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Bu Saat Neden Farklı? Huawei Watch GT Runner 2 İncelemesi

İçerik devam ediyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Bu videomuzda, Huawei'nin sporculara ve egzersiz takibini önemseyen kullanıcılar özel olarak geliştirdiği yepyeni akıllı saati Huawei Watch GT Runner 2'yi tüm detaylarıyla inceliyoruz.

Bileğinizde bir antrenör taşıyormuşsunuz hissi veren bu model, AirDry isminde nefes alabilen kayışıyla birlikte sadece 43.5 gram ağırlığında ve kolunuzda olduğunu neredeyse unutturacak kadar hafif. 43mm'lik tek bir gövde çapıyla gelen saat; titanyum çerçevesi, darbeye dayanıklı 2.Nesil Kunlun camı ve zarif inceliğiyle klasik saat estetiğini akıllı özelliklerle harmanlıyor.

Özellikle açık hava koşucuları ve yürüyüş yapanlar için en kritik özellik olan GPS tarafında Huawei, saatin tasarımında sinyal kalitesini önceki nesle göre 3.5 kat artıran 3D yüzer anten mimarisi ve özel bir dielektrik katman kullanmış. 3000 nite kadar çıkabilen 1.32 inçlik ekranı sayesinde güneş altında harita ve antrenman verilerinizi rahatça görebilirsiniz.

Pil ömrü konusunda iddialı olan Watch GT Runner 2, normal kullanımda 14 güne kadar, yoğun kullanımda 7 güne kadar ve kesintisiz açık hava GPS modunda ise tam 32 saat dayanabiliyor. Videomuzda ayrıca maraton koşucularına özel Akıllı Maraton Modu'nu, Pekin Spor Üniversitesi ile geliştirilen gerçek zamanlı laktat eşiği ölçümünü ve cihazın sunduğu EKG, Kandaki Oksijen (SpO2), Uyku ve Arteriyel Sertlik gibi kapsamlı sağlık özelliklerini de detaylandırıyoruz. İyi seyirler!

Huawei

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com