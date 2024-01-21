Kabul edelim ki web sitelerinin sürekli önümüze reklam çıkarması oldukça can sıkıcı bir durum. Olur olmadık yerlerde "zart" diye beliren reklamlar, kullanıcıları canından bezdiriyor. Ancak Google, diğer rakiplerinin aksine AdBlock gibi reklam engelleyici kullanmanıza izin veriyor. Bunun arkasında ise dâhiyane bir plan yatıyor.

İnternet kullanıcılarının büyük bir kısmı, web sitelerinde karşılaştıkları reklamlardan rahatsız oluyor ve bunları engellemek için AdBlock gibi eklentileri tercih ediyor. Peki bu uygulamaların gerçekten reklamları engellediğini mi düşünüyorsunuz? Aslında bu uygulamaların arkasında Google gibi dev şirketlerin olduğunu ve bu sayede daha fazla gelir elde ettiklerini biliyor muydunuz?

Hayır yanlış okumadınız. Aklınız bu konuda daha fazla karışmasın, gelin size bunun ne demek olduğunu kısaca anlatalım:

Google; AdBlock gibi reklam engelleyicileri kullanan kullanıcılarına, kendi reklamlarını göstermek için para ödüyor.

Google, internet reklamcılığının tartışmasız lideri olarak bu alanda rekabeti engellemek için her yolu deniyor. Bunlardan biri de reklam engelleyici eklentilere kendi reklamlarını göstermek için para ödemek.

Bu eklentinin en popüleri olan AdBlock Plus, 2015 yılında Google ile yaptığı anlaşmayı açıklamıştı. Buna göre şirket, reklam engelleyiciye “kabul edilebilir reklamlar” listesine girmek için reklam gelirinin belirli bir kısmını ödüyordu ve eklentiyi finansal olarak fonluyordu.

AdBlock Plus, bu anlaşmayı kullanıcıların reklam tercihlerine saygı duyduğunu ve sadece kaliteli ve zararsız reklamları gösterdiğini açıklayarak savunmuştu. Ancak bu durum, Google’ın kendi reklamlarını dayattığı ve diğer reklam ağlarını engellediği anlamına geliyordu. Fakat yaptıkları anlaşmanın hem internet ekosistemine hem de kullanıcıların gizliliğine zarar verdiği de bir gerçek.

Şirket, kullanıcıların verilerini topluyor ve onlara daha fazla reklam gösteriyor.

Yani Google resmen, AdBlock gibi uygulamaları kullanan kullanıcıların reklamlardan tamamen kurtulduklarını düşünmelerine izin veriyor. Uzun vadede büyük meblağlar kazanmak için şirketin yaptığı bu yatırıma pek de şaşırmadık desek yalan olmaz.

Google'ın kullanıcı verilerini topladığını söylemiştik. Peki bu ne işe yarıyor diye sorgulayabilirsiniz. Topladığı veriler sayesinde kullanıcıların ilgi alanlarını, alışkanlıklarını, konumlarını ve diğer kişisel bilgilerini öğrenen şirket, kullanıcılarına daha hedefli ve kişiselleştirilmiş reklamlar gösteriyor.

Kısaca şöyle özetleyebiliriz ki; kendi reklamlarını göstermek için para ödediği uygulamaların, diğer reklam ağlarının reklamlarını engellemesine göz yumuyor. Bu da internetin tekelleşmesine ve küçük yayıncıların gelir kaybetmesine yol açıyor.

Hedefleri tek bununla da sınırlı değil; AdBlock kullanan kullanıcıları, kendi tarayıcısı olan Chrome'a yönlendiriyor.

Chrome kullanmıyorsanız Google'ın bir şekilde sizi Chrome kullanmaya ikna etmeye çalıştığını fark etmişsinizdir. Ancak bunun tek sebebi sadece kendi tarayıcısının reklamını yapmak değil, daha önce de bahsettiğimiz gibi kendi reklamlarını gösterebilmek.

Bu durum, Chrome'un %64,73'lük pazar payıyla dünyanın en popüler internet tarayıcısı olduğunu da açıklar nitelikte. Sektörün diğer rakipleri bu tarz eklentilere daha geç izin verirken çoktan AdBlock reklamı yapan Chrome, kullanıcıyı kendi tarayıcısında tutmayı bu şekilde başarıyor.

Dâhiyane fikirmiş gibi gözüken bu durum pek tabii etik soruları da beraberinde getiriyor. Peki sizce Google'ın bu hareketi mantıklı mı yoksa etik dışı mı? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyor olacağız.

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