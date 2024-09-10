Google, One hizmetine sessiz sedasız yeni bir abonelik ekledi. Henüz geniş çapta sunulmayan "Lite" isimli bu paket, en ucuz Google One paketi olacak ve sadece düşük miktarda depolama alanı sunacak.

Google’ın aylık abonelik sistemiyle çalışan “One” hismeti kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyordu. Bu hizmetle birlikte kullanıcılar, dosyalarını kolayca yedekleme imkânı tanıyan depolama alanlarına ulaşabiliyorlardı. Daha yüksek aboneliklerde ise gelişmiş Gemini yapay zekâ özelliklerine erişim sunuluyordu.

Bugün ise teknoloji devi Google One hizmetiyle alakalı önemli bir hamle attı. Android Authority'nin aktardığına göre Şirket, sessiz sedasız “Lite” ismini alan yeni bir abonelik paket sunmaya başladı. Bu paket, şu anda belli bölgelerdeki bazı kullanıcılar tarafından erişilebiliyor. Yani Türkiye’de henüz yok.

En uygun fiyatlı paket olacak Google One Lite, 30 GB depolama alanı sunuyor

Yeni Google One Lite paketi, şu an için Hindistan’da bazı kullanıcılar tarafından erişilebilir durumda. Lite, temel paketin (Basic) de altında daha uygun fiyatlı bir paket olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki ekran görüntülerine göre Hindistan’da aylık 70 cent civarında bir ücrete denk gelen fiyata sahip. Lite paketinin aylardır konuşulduğunu belirtelim. Şimdi ise resmen doğrulanmış oldu.

Tabii ki bu kadar ucuza sunuldığu için çok fazla avantajı yok. Pakette kullanıcılar, sadece 30 GB’lık depolama alanından yararlanabiliyorlar. Google’ın normalde ücretsiz bir şekilde 15 GB sunduğunu belirtelim. Yani bunu dolduranlar ve üstüne biraz daha fazla alan isteyenler için uygun bir paket.

Ancak farklı özellikler isteyenler için uygun değil. Daha fazla alan, depolama alanını başkalarıyla paylaşma, Google Fotoğraflar düzenleme özellikleri ve yapay zekâ gibi özellikler istiyorsanız Basic, Premium veya All Premium gibi aboneliklere yönelmeniz gerek.

Google One fiyatları Türkiye'de nasıl?

100 GB depolama ve alan paylaşımı gibi şeyler sunan Google One Basic paketi şu anda Türkiye’de aylık 9,99 TL’lik fiyata sahip. 2 TB depolama, Fotoğraflar’da düzenleme, Workspace Premium, alan paylaşımı gibi şeyler sunan Premium ise 49,99 TL fiyatla sunuluyor. Tüm bunlara Gemini Advanced yapay zekâ özelliklerini ekleyen All Premium paketi ise aylık 719,99 TL’ye satılıyor. Tüm paketlerde yeni kullanıcılar için ilk ay ücretsiz olduğunu söylemek gerek.

Yeni Google One Lite aboneliğinin ne zaman Türkiye’ye geleceği ve ne kadarlık fiyata sahip olacağı belli değil. Ancak 9,99 TL’den daha ucuz olacağı kesin. 4-5 TL civarında bir fiyatı olabilir.