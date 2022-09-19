Google'ın önümüzdeki ay tanıtacağı akıllı saat Pixel Watch'ın renk seçenekleri ve fiyatları sızdırıldı. İşte şirketin ilk akıllı saati olacak cihazın muhtemel renkleri ve fiyatları.

Google, uzun zamandır beklenen akıllı saati Pixel Watch’ı ilk olarak geçtiğimiz aylarda duyurdu. Duyuruda, şirketin ilk akıllı saati olma unvanını taşıyacak Pixel Watch’ın detaylarına pek yer verilmedi ve tanıtımının daha sonra yapılacağı belirtildi. Google, daha sonra ise saatin Pixel 7 ve Pixel 7 Pro telefonların tanıtılacağı 6 Ekim’deki etkinliğinde bizlerle buluşacağını açıkladı.

Tasarımı hâlihazırda belli olan cihaz ile ilgili şimdi de yeni sızıntılar ortaya çıktı. Pricebaba tarafından elde edilen bilgiler, Google’ı Samsung ve Apple gibi şirketlerle akıllı saat konusunda yarışa sokabilecek Pixel Watch’ın renk seçeneklerini ve fiyatlarını içeriyordu. Gelin hep beraber merakla beklenen saat ile ilgili ortaya çıkan sızıntılara birlikte göz atalım.

İşte Pixel Watch’ın renk seçenekleri ve fiyatları

İlkbahar aylarında ortaya çıkan bir sertifika, cihazın üç farklı versiyona sahip olacağını gösterdi. Bu sertifikada, modellerden biri yalnızca Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısına sahip olacağı ortaya çıkarken, diğer ikisinin LTE bağlantısını da destekleyeceği görüldü. Yeni sızıntı da Avrupa pazarı için çıkacak Wi-Fi’lı versiyon ile ilgili bilgileri ortaya çıkardı.

Pricebaba’ya göre Google Pixel Watch, ‘tebeşir, kömür rengi, obsidiyen’ ismi verilen üç farklı renk seçeneği ile gelecek. Bunları açıklayacak olursak; obsidiyen Pixel Watch derin koyu bir siyah renkte, 'tebeşir’ rengindeki ise kirli bir beyaz olarak karşımıza çıkacak. Sızıntıya göre cihazın fiyatları 250 euro (4.500 TL) ila 350 euro (6.400 TL) arasında değişecek.

Daha önce ortaya atılan iddialarda ise LTE versiyon Pixel Watch’ın 399 euro (7.300 TL) fiyat etiketiyle karşımıza çıkacağını göstermişti. Yeni sızıntıda ise LTE bağlantısını destekleyen versiyonla ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.

Pixel Watch’ın özellikleri ile ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler

Google’ın akıllı saatinin özellikleriyle ilgili de şu ana kadar birçok bilgi ortaya çıktı. Doğrulanmayan bu sızıntılarda cihazın OLED ekranla geleceği, Exynos 9110 yonga setine sahip olacağı belirtildi. WearOS işletim sistemiyle geleceği belirtilen saatin; 1.5 veya 2 GB RAM ve 32 GB’lık depolama içerirken, Google Asistan desteği ve Maps gibi Google uygulamaları ile birlikte geleceği de bu bilgiler arasında yer aldı.