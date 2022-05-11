Google'ın uzun zamandır merakla beklenen akıllı saati Google Pixel Watch nihayet tanıtıldı.

Uzun zamandır sürekli olarak çeşitli sızıntılar ile karşımıza çıkan Google Pixel Watch, bu akşam düzenlenen Keynote sunumunda nihayet karşımıza çıktı. Geçtiğimiz günlerde Apple Watch'a rakip olabileceği açıklanan akıllı saatin tasarımı da geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı.

Bu akşam yapılan Keynote sunumunda tanıtılan cihazlar arasında merakla beklenen Google Pixel Watch da vardı. Tanıtımda saat hakkında çok az bilgi paylaşıldı ve önümüzdeki haftalarda saat ile ilgili yeni bilgilerin geleceği açıklandı.

İşte Google Pixel Watch

Ortaya çıkan ilk bilgilere göre Google Pixel Watch, tıpkı diğer WearOS kullanan akıllı saatler gibi adımlarınızı sayacak, nabzınızı ölçecek ve size bildirimler gönderecek. Saatin hangi sensörlere sahip olduğu ya da hangi işlemciye sahip olduğu ise henüz açıklanmadı.

Saatin tıpkı Samsung Galaxy Watch 4 gibi iPhone ve Android 8.0 öncesi sürümleri kullanan telefonlarda kullanılamayacağı da verilen bilgiler arasında yer alıyor. Pixel Watch, ayrıca Google Home sistemleri ve FitBit ürünleri ile de sorunsuz bir şekilde çalışabilecek. Eğer bir Google Home ürününe sahipseniz bunu akıllı saatinizden kontrol edebileceksiniz.