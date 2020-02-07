Google, 2018 yılında piyasaya sürdüğü dijital müzik platformu YouTube Music’in rekabet gücünü artırmak için önemli bir çaba sarf ediyor. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre şirket, kullanıcıların bilgisayarlarındaki müzikleri platforma yüklemelerine izin verecek bir beta sürüm geliştiriyor.

Online müzik sektörünün iki devi Spotify ve Apple Music’in karşısına konumlanan YouTube Music, ilk kez 2018’in ortasında kullanıma sunulmuştu. Dün 2019’un dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Google’ın çatı şirketi Alphabet, müzik servisi YouTube Music ve video servisi YouTube Premium’un toplam abone sayısını 20 milyon olarak bildirmişti. Aradan geçen bir buçuk senede beklentilerin altında bir performans gösteren YouTube Music, Spotify ve Apple Music’in bir hayli gerisinde kaldı.

Buna rağmen online müzik servisinden umudunu kesmeyen Google, YouTube Music’e yeni bir özellik entegre etmeyi planlıyor. 9to5Google’ın aktardığı bilgilere göre şirket, kullanıcıların tıpkı Google Play Music’te olduğu gibi bilgisayarlarındaki müzikleri platforma yüklemelerine izin veren bir beta sürümü geliştiriyor. Söz konusu özellik, servise harici olarak müzik yükleyebilmenizi ve buluttan aktarabilmenizi sağlayacak.

Google, YouTube Music'i rakipleri karşısında güçlendirmek istiyor

Google, bir süredir Play Müzik abonelerini YouTube Music’e taşımayı planlıyor. Bazı kaynaklar, Play Music kullanıcılarının önümüzdeki birkaç ay içinde servise davetiye alacağını ve platformun 2020'nin ikinci yarısında tamamen kapatılacağını iddia ediyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında ülkemizde kullanıma sunulan YouTube Music’in reklamsız ve internetsiz müzik dinleme keyfi sunan Premium versiyonu aylık 13,99 TL’lik bir fiyata sahip. Google Asistan ile uyumlu bir şekilde çalışan müzik servisi, hem masaüstünden ve hem de mobilden kullanılabiliyor.