Bu Uygulamalar Telefonunuzda Yüklüyse Derhâl Silin: Zararlı 9 Yeni Uygulama Play Store'dan Kaldırıldı!

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Play Store'da tespit edilen zararlı 9 yeni uygulama kaldırıldı fakat eğer telefonunuzda yüklüyse manuel olarak silmeniz gerekiyor.

Çoğu zaman Google Play Store'dan uygulama indirirken güvende olduğumuzu sanıyoruz. Sonuçta Google Play Protect sayesinde zararlı uygulamalar engellendiği söyleniyor ama görünüşe göre işler her zaman o şekilde yürümüyor.

Siber güvenlik şirketi Cyble, Play Store’da yer almayı başaran bazı tehlikeli uygulamaları tespit etti. Bu uygulamalar indirildiğinde sizi sahte bir internet sitesine yönlendiriyor. Daha da kötüsü, uygulama içinden bir tarayıcı açarak sizi dijital cüzdan bilgilerinizin peşine düşen bir sayfaya yönlendiriyor.

Play Store'da tespit edilen zararlı uygulamalar

  • Pancake Swap
  • Suite Wallet
  • Hyperliquid
  • Raydium
  • BullX Crypto
  • OpenOcean Exchange
  • Meteora Exchange
  • SushiSwap
  • Harvest Finance Blog

Saldırganlar uygulamalara SushiSwap, PancakeSwap, Hyperliquid gibi popüler cüzdanlarla neredeyse aynı isimleri vererek kullanıcıları kandırıyor. Bu uygulamaların bazıları Google'a bildirilip kaldırılmış olsa da telefonunuzda yüklüyse manuel olarak kaldırmanız gerekiyor.

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Kaynak : https://www.phonearena.com/news/you-must-delete-these-apps-from-your-android-phone_id171109
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