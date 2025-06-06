Google, I/O 2025’te ön gösterimini yaptığı yapay zekâ tabanlı "Search Live" özelliğini test etmeye başladı. Gerçek zamanlı konuşma deneyimi sunan bu özellik, uzun yıllardır hayatımızda olan Google Arama'yı artık sohbet ederek kullanmamızı sağlıyor.

Google, yapay zekâ destekli arama deneyiminde devrim yaratacak yeni özelliği Search Live'ı test etmeye başladı. I/O 2025’te duyurulan bu yenilik, Gemini Live’ın da altyapısını oluşturan Project Astra'dan güç alıyor ve kullanıcıların Google ile gerçek zamanlı olarak sesli sohbet etmesini sağlıyor. Yani bu özellik ile Google, statik bir arama motoru olmaktan çıkıp bilgisine güvendiğimiz bir yakın arkadaşa dönüşüyor.

Yeni özellik, şimdilik Android ve iOS’ta Google uygulaması üzerinden sınırlı kullanıcı kitlesine açıldı. Alınan sonuçlara göre teste katılan kullanıcı sayısının artırılması muhtemel. Search Live’ı test eden kullanıcılar, artık arama çubuğunun altında yer alan "sparkle" adındaki simgeye dokunarak bu özelliğe ulaşabiliyor. Bu simge, önceden orada yer alan Google Lens kısayolunun yerini almış durumda.

Ağzında bakla ıslanmayan arkadaş: Google ile sohbet ederek merak ettiğiniz her şeyi öğrenebileceksiniz

Ancak şu an için Transcript butonu, gerçek zamanlı altyazı sunmak yerine sizi klasik AI Mode yazılı sohbet arayüzüne yönlendiriyor. Üç noktalı menü üzerinden Cosmo, Neso, Terra ve Cassini olmak üzere dört farklı ses seçeneği de ayarlanabiliyor.

Search Live, ChatGPT'ye benzer şekilde tam ekran bir arayüz sunuyor. Sol üstte Google logosu yer alırken, ekranın ortasında Google renklerinde kavisli bir ses dalgası animasyonu bulunuyor. Mute (Sessize Al) ve Transcript (Yazıya Dök) şeklinde iki buton sunuluyor.

Google, yalan söylemediğinden emin olmamız için bilgi aldığı kaynakları da anında gösteriyor

Search Live özelliğiyle bir soru sorduğunuzda, Google cevabı oluştururken faydalandığı kaynakları da kaydırmalı bir arayüzde gösteriyor. Ayrıca gerektiğinde kullanıcıya ek sorular yönelterek ne aramaya çalıştığınızı daha iyi anlamaya çalışıyor. Kullanıcılar da aynı şekilde takip eden yeni sorularla aynı sohbeti sürdürebiliyor.

Uygulama kapatılsa bile konuşma arka planda devam edebiliyor. iOS’ta bu işlev, Live Activities entegrasyonu sayesinde çalışıyor. Şimdilik kamera desteği bulunmasa da Google’ın ilerleyen süreçte kamera ve ekran paylaşımını da eklemesi bekleniyor.