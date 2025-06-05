Google Meet'e ekran paylaşımını hızlandıran ve görüntü kalitesini artıran güncellemeler ile gerçek zamanlı çeviri desteği eklendi. İlk aşamada İngilizce ve İspanyolca dilleri arasında çalışan çeviri sistemi, masaüstü görüşmelerde kullanılabilecek. Güncellemeler kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara ulaşacak.

Google Meet’e ekran paylaşımını kolaylaştıran güncellemeler geldi. Özellikle iş toplantıları ve uzaktan eğitimde fark yaratacak yenilikler dikkat çekiyor.

Google, ekran paylaşım sürecinin artık masaüstü, pencere ya da sekme fark etmeksizin daha hızlı başladığını açıkladı. Paylaşım sırasında metin ve video gibi içeriklerdeki kaydırmalar daha akıcı şekilde gösteriliyor. Aynı zamanda ikinci bir katılımcı ekran paylaşımını sonlandırdığında, önceki paylaşım otomatik olarak kaldığı yerden devam edecek.

Google Meet’e gerçek zamanlı çeviri özelliği geldi

Paylaşım düğmesinin yerleşimi de yenilendi. Düğme artık daha büyük ve kontrol panelinde daha kolay ulaşılabilecek bir konumda yer alıyor. Harici kamera, belge kamerası veya video ekipmanı kullananlar da bu cihazlardan doğrudan içerik paylaşımı yapabilecek. Bunun için ayarlardan "Kameradan içerik paylaş" seçeneğinin etkinleştirilmesi gerekiyor.

Görüntü kalitesi ise 1080p çözünürlük ve 30 fps hızında olacak şekilde yükseltildi. Bu özellikler, 4 Haziran itibarıyla hızlı yayın alanlarında sunulmaya başladı. Planlı yayın alanlarında ise 11 Haziran 2025’ten itibaren kullanıma açılacak.

Google, I/O 2025 etkinliğinde Meet platformuna gerçek zamanlı konuşma çevirisi özelliğini ekledi. Şimdilik beta sürecinde olan bu özellik, yalnızca AI Pro abonelerine açık durumda. İlk aşamada İngilizce ve İspanyolca dilleri arasında çalışan çeviri sistemi, masaüstü görüşmelerde kullanılabiliyor.

Konuşmalar, neredeyse anlık olarak seçilen dile çevriliyor ve ses, kullanıcıya benzer bir tonla dinleyiciye aktarılıyor. Google, ilerleyen dönemde İtalyanca, Almanca ve Portekizce gibi dillerin de destekleneceğini belirtiyor.