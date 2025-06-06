Google Labs, Portraits adlı yeni deneyimiyle yapay zekâyı tanınmış uzmanların bilgileriyle birleştiriyor. İlk Portrait, “Radical Candor” kitabının yazarı Kim Scott tarafından destekleniyor. Artık Kim Scott’ın iletişim ve liderlik prensipleriyle gerçek zamanlı sohbet ederek koçluk alabilirsiniz.

Google, yapay zekâ destekli yeni nesil bir "koçluk" deneyimi sunmak için Portraits adını verdiği uzmanlık odaklı bir yapay zeka hizmetini test etmeye başladı. İlk olarak I/O 2025’te duyurulan bu proje, gerçek dünyadaki güvenilir uzmanlarla iş birliği içerisinde geliştiriliyor. Uzun zamandır hayatımızda olan yapay zekâ avatarlarından çok daha fazlasını sunan Portraits; ilk olarak Kim Scott’ın rehberliğinde “Radical Candor” prensiplerini kullanarak iş dünyasındaki profesyonellere iletişim ve liderlik konularında destek veriyor.

Google'ın konuyla ilgili açıklamalarına göre Portraits ile artık zorlu iş konuşmalarını provaya tabi tutabilir, yöneticilik becerilerinizi geliştirebilir ve Kim Scott’ın sesinden ilham veren yanıtlar alabilirsiniz. Bu deneyim, Gemini’nin anlayış ve akıl yürütme gücünü kullanarak sorularınıza anında, uzman içeriklerinden beslenen cevaplar üretiyor. Şu an için Google Labs’ın erken aşama denemesi olarak yayınlanan Portraits, kullanıcı geri bildirimleriyle daha da gelişecek. Gelecekte tarih öğrencilerinin İlber Ortaylı'nın sesinden, tiyatro öğrencilerinin Robert De Niro'nun sesinden tavsiyeler aldığını görebiliriz. Tabi burada ses benzerliğinden fazlası olacak...

Yakın gelecekte Robert De Niro oyuncu koçunuz, İlber Ortaylı tarih hocanız olabilir

Portraits, doğrudan uzmanların bilgi ve sesleriyle oluşturulan yapay zekâ sohbet odaklı bir koçluk deneyimi sunuyor. Yani yukarıda vermiş olduğumuz örnekten Robert De Niro, oyuncu koçunuz olacak diyebiliriz. İlk Portrait, “Radical Candor” kitabının yazarı Kim Scott ile birlikte geliştirildi. Kullanıcılar, iş yerindeki zorlu durumlarda Kim Scott’ın tavsiyelerini dinleyebiliyor, diyalog provası yapabiliyor ve liderlik stratejileri üzerine geribildirim alabiliyor.

Bu sistemin temel farkı, içeriğin doğrudan ilgili uzmana ait özgün metin ve ses kayıtlarından beslenmesi. Yani Portraits, ChatGPT ya da diğer genel sohbet botları gibi rastgele bilgi üretmek yerine, belli bir uzmanın bilgi, birikim ve tecrübesiyle eğitiliyor. Google, potansiyel hataları tespit etmek için kapsamlı testler gerçekleştirdi ve kullanıcı geri dönüşlerini hızlıca işleyerek sistemi sürekli olarak iyileştirmeyi hedefliyor.