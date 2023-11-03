Google, Android uygulama mağazasındaki VPN uygulamaları için yeni bir rozet sistemi başlattı. Bu sistem, bağımsız inceleme testlerine girip, güvenilir olduğunu ispatlayan VPN uygulamalarına bir rozet verecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android ekosisteminin resmî uygulama mağazası Google Play Store için önemli bir karar aldı. Kimi zaman hükûmet kaynaklı kısıtlamalar, kimi zaman ise kullanıcıların kendilerini korumak için tercih ettikleri VPN uygulamaları, artık Google Play Store'daki listeleme sayfalarında bir rozet taşıyacaklar. Peki bu rozet, tam olarak ne işe yarayacak?

Google, geçmişte yaptığı açıklamalarda Android ve Google Play Store ekosisteminin daha güvenli olmasını sağlamak için bazı sözler verdi. İşte söz konusu yeni rozetler de tam olarak bununla ilgili. Bundan sonra uygulama mağazasına yüklenen ve bağımsız taraflarca test edilen VPN uygulamaları, güvenlik testlerini geçmelerini hâlinde bir rozet ile sergilenecekler. Kullanıcı, bu rozeti gördüğü bir VPN uygulamasının güvenli olduğunu anlayacak.

Google Play Store'daki rozetler böyle görünecek

Diyelim ki bir VPN uygulaması kurmak istiyorsunuz ancak bu uygulamanın güvenli olup olmadığı konusunda şüpheleriniz var. Google Play Store'daki yeni özellik, bu şüpheleri giderecek türden. Zira uygulama sayfasına girdiğinizde, uygulamanın bağımsız test kuruluşlarınca test edildiğini anlatan ve ihtiyaç duyduğunuzda daha fazla bilgi de sağlayan bir rozet gösterilecek. Google'a göre bu rozetin bulunacağı VPN uygulamaları, diğerlerinden daha güvenli.

Google One, ExpressVPN ve NordVPN gibi en popüler yazılımların çoktan bağımsız inceleme testlerinden geçtiğini aktaran Google, hâlâ bağımsız güvenlik testinden geçmeyen çok fazla VPN uygulaması bulunduğunu, bu uygulamalara ait geliştiricilerin rozet kazanmak için harekete geçmeleri gerektiğini söyledi. Eğer siz de Android telefon kullanıyorsanız ve sadece güvenlik nedeniyle VPN kurmaktan çekiniyorsanız Google'ın yeni sistemi sayesinde güvenli bir uygulama bulabilirsiniz.