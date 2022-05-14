Samsung ve Google, yeni iş birliklerini duyurdu. Yeni iş birliği sayesinde sağlık ve Fitness verilerinizin tek bir arayüzde toplanması mümkün olacak.

Samsung ve Google, fitness ve sağlık uygulamaları arasında birlikte çalışabilirliği basitleştirmek amaçlı gerçekleştirdikleri yeni iş birliklerini duyurdu. 'Health Connect' isimli yeni birleşik platform ve API sayesinde geliştiricilerin; daha zengin uygulama deneyimleri yaratmak için farklı fitness uygulamalarından, cihazlardan ve giyilebilir cihazlardan gelen verilere güvenli bir şekilde erişim sağlamasının mümkün olacağı ifade edildi.

Söz konusu uygulama sayesinde uygulama geliştiricilerinin, bir kullanıcının sağlık ve fitness verilerini okuması ve yazması tek bir arayüz üzerinden gerçekleşebilecek. Öte yandan kullanıcılar, diledikleri halde istedikleri zaman erişimi kapatma veya verileri silme özelliği ile hangi uygulamaların verilerini toplayabileceğini ve paylaşabileceğini kontrol edebilecek.

Health Connect, pek çok genel sağlık ve fitness verinizi tek bir arayüzde topluyor

Health Connect, aktivite, uyku takibi, vücut ölçümleri, hayati değerler, kalp atış hızı ve kan basıncı gibi çeşitli genel sağlık ve fitness veri kategorilerini destekliyor. Bununla birlikte Google'ın bildirdiği üzere tüm verileriniz, cihazınızda yerel olarak şifrelenecek ce saklanacak.

Aynı verileri sağlayan birden fazla fitness uygulamasının olduğu durumlarda, kullanıcılar hangi kaynağa öncelik vermek istediklerine karar verebilirler. Söz konusu tüketiciler olduğunda ise bu, sağlık verilerinizi Fitbit uygulamasına kaydetmeniz halinde, teorik olarak Samsung Health uygulamanızdan da tüm bu verilere erişebileceğiniz anlamına geliyor.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Google Ürün Müdürü Chris Wilk, “Geliştiriciler, kullanıcı izniyle, standartlaştırılmış şema ve API davranışını kullanarak Health Connect’ten güvenli bir şekilde veri okuyabilir ve buraya veri yazabilir. Kullanıcılar, herhangi bir zamanda hangi uygulamaların verilere erişim istediğini görmek için ayrıntılı kontrollerle gizlilik ayarları üzerinde tam kontrole sahip olacak. Health Connect’teki verilerin tamamı cihazda ve şifrelidir, “ şeklinde kaydediyor.

Bu yeni API'ler artık Android Jetpack aracılığıyla tüm uygulama geliştiricilerin kullanımına sunulmuşken; Health Connect’i benimseyen ilk Android uygulamalar arasında ise Samsung Health, Fitbit, Google Fit, MyFitnessPal, Leap Fitness ve Withings’in yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca Health Connect uygulaması şu anda Google Play Store’da erken erişime açılmış bulunuyor; ancak ortak uygulamaların henüz Health Connect’i destekleyecek şekilde güncellenmediğini belirtmekte de fayda var.