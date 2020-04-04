Dünya genelinde 1 milyondan fazla kişiye bulaşan ve yaklaşık 60 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde izolasyon çağrıları yapılıyor. Google da bu çağrıların ne kadar karşılık bulup bulmadığını gösteren bir rapor açıkladı.

Koronavirüs, dünyanın birçok noktasında oldukça sert bir şekilde kendisini hissettiriyor. Birçok ülkede, virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve sosyal mesafeyi korumak için karantina ve sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.

ABD merkezli arama devi Google da hükûmetlerin, vatandaşlarının konumunu takip edebileceği bir rapor yayınladı. Google, yayınladığı raporda kullanıcının konum verilerini açıkladı. Yayınlanan bu rapor, hükûmetlerin sosyal mesafeyi ne kadar teşvik edebildiklerini görmelerine ve bu konuda yeni politikalar uygulamalarına yardımcı olacak.

131 ülkeden kullanıcıların verileri anonimleştirilmiş şekilde yayınlanacak:

Google, yayınladığı bir blog yazısında 131 ülkedeki kullanıcılarının konum hareketlerini de içeren verilerin anonimleştirilmiş şekilde yayınlanacağını açıkladı. Böylelikle şirket, coğrafik hesaplamalar vasıtasıyla zaman içerisinde vatandaşların hareketlenme trendine ışık tutmuş olacak.

Google yöneticileri Jen Fitzpatrick ve Karen DeSalvo, yaptıkları bir paylaşımda hareketlilik verilerinin kalabalıkların bir araya geldiği belli noktalara olan ziyaretlerin yüzdesini ele alarak bu konumlardaki artış ve azalışları göstereceğini söyledi. Şirketin bu konuda takip edeceği konumlar arasında parklar, mağazalar, atölyeler ve kalabalıkların toplandığı diğer alanlar bulunacak.

Yayınlanan raporda bu noktaları ziyaret edenlerin gerçek sayıları gösterilmeyecek. Yöneticilerin yaptığı açıklamaya göre bu veriler, hükûmetlerin virüsün yayılmasını önleme konusunda geliştirecekleri politikaları daha iyi bir noktaya taşımalarına yardımcı olacak.

Yayınlanacak bu rapordan elde edilecek olan veriler sayesinde yetkililer daha isabetli önlemler alabilecekler. Arama devi, benzer bir stratejiyi trafik kullanımı hareketlerini tespit eden Google Haritalar’da da kullanacak. Google, ayrıca kullanıcının tam olarak konumu gibi kişisel bilgilerin bu raporda yer almayacağını da açıkladı. Şirket, gizlilik konusuna da özellikle dikkat ediyor. Bu noktada kullanıcıların başkaları tarafından tespit edilmesini zorlaştırmak için ‘yapay parazit’ (artificial noise) kullanılacağı da söyleniyor.

Ayrıca dünya genelinde birçok ülkenin, vatandaşlarını takip etmeye başladığını sizlere daha önce aktarmıştık. Son olarak Rusya’nın da benzer bir hamleye hazırlandığından bahsetmiştik.

Türkiye’de sık ziyaret edilen noktalardaki değişimler:

Arama devi, ülkemizde de sık sık ziyaret edilen ve kalabalık grupların bir araya geldiği noktalardaki artış ve azalışları gösteren bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporda parklar, istasyonlar ve mağazalar gibi yerlerdeki hareketlilik trendinde büyük bir düşüş yaşandığı açık şekilde görülüyor.

Google’ın 16 Şubat – 29 Mart tarihleri arasındaki verilerle derlediği raporda öne çıkan bazı kısımlar ise şöyle:

Eğlence mekânları

Restoranlar, kafeler, alışveriş merkezleri, tema parkları, müzeler, kütüphaneler ve sinema salonları gibi noktalardaki hareketlilik trendi.

Marketler ve eczaneler

Bakkallar, gıda ürünlerinin satıldığı noktalar, pazarlar ve eczaneler gibi noktalardaki hareketlilik trendi.

Parklar

Ulusal parklar, halk plajları, limanlar, köpek parkları, plazalar ve halka açık bahçeler gibi noktalardaki hareketlilik trendi.

İstasyonlar

Metro, otobüs ve tren istasyonu gibi toplu ulaşım havuzlarındaki hareketlilik trendi.

İş yerleri

İş yerlerindeki hareketlilik trendi.

Yerleşim yerleri

Evlerdeki hareketlilik trendi.