Google, Türkiye Yaptırımını Kabul Etti: İşte Resmi Açıklama

Bugün Google'ın Rekabet Kurumu'yla arasında geçen süreç sonrasında Türkiye'de 12 Aralık'tan sonra satılan Android cihazlarda Gmail, YouTube gibi Google servislerinin lisansını iptal ettiğini sizlerle paylaşmıştık. Konu hakkında Google'dan resmi bir açıklama geldi.

Gmail, YouTube, Google Play, Google Arama gibi servisleri elinde bulunduran Google'ın, ülkemizde 12 Aralık tarihinden sonra satılan akıllı telefonlarda bu hizmetlerin lisanslarını iptal ettiğini bugün haberimizde duyurmuştuk. Ülkemizdeki Android kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu gelişme, büyük yankı uyandırmıştı.

Google uygulamalarının bir Android telefonda kullanılamaması, birçok kullanıcı için mağduriyet anlamına geliyordu ve bu konuda hangi telefonların etkileneceği, lisans iptalinin nelere sebep olacağı konusunda kafalarda soru işareti oluşturmuştu. Gelişmeler üzerine harekete geçen Google, konu hakkında resmi bir açıklama yaptı.

İşte Google'ın resmi açıklaması:

Yapılan resmi açıklamada Rekabet Kurumu'yla anlaşma sağlanamadığına değinen Google'ın yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Ağustos ayında Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.

Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi hâlihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz."

Google'ın açıklaması ne anlama geliyor?

Google'ın kullandığı ifadelere bakılırsa süreç üzerinde çalışmalar devam ediyor ancak yeni alınan cihazlarda Google uygulamaları, çözüm bulunana kadar yer almayacak. Açıklamadaki satır başlarına değinirsek şu çıkarımları yapabiliriz:

Türkiye'de yeni telefonlarda, bir anlaşma sağlanana kadar Google servisleri Android cihazlarda yüklü gelmeyecek.

Android cihazlarda yüklü gelmeyecek. Yeni bir Android telefon satın alan kullanıcılar, telefonda Google Play Store'u göremeyecek.

göremeyecek. Gmail, YouTube gibi popüler Google uygulamaları da telefonlarda yer almayacak.

gibi popüler Google uygulamaları da telefonlarda yer almayacak. Kullanıcıların, Google Play Store'un APK dosyasını telefonlarına indirip uygulamaları bir bir telefonlarına yüklemeleri gerekecek.

telefonlarına indirip uygulamaları bir bir telefonlarına yüklemeleri gerekecek. Mevcut cihazlar, bu durumdan kesinlikle etkilenmeyecek ancak satışa sunulacak yeni akıllı telefonları satın alanlar Google'ın hizmetlerinden faydalanamayacak.

Google'ın Rekabet Kurumu'yla arasında geçen görüşmelerde nasıl bir sonuç alacağı bilinmiyor ancak bir süre Android telefon satın alanların tedirgin olacağı kesin. Tüm gelişmeleri anbean takip ederek sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.