Google Earth'ün uçuş simülatörü tamamen ücretsiz bir şekilde tarayıcıdan kullanılabilir hâle geldi.

Eğer Microsoft Flight Simulator gibi uçuş simülatörlerini seviyorsanız sizlere çok güzel bir haberimiz var. Google, Google Earth hizmeti üzerinden de bir uçuş simülatörü sunuyordu. İşte bu simülatörle ilgili harika bir gelişme yaşandı.

Teknoloji devi tarafından yapılan açıklamada Google Earth’ün uçuş simülatörünün dünya çapında tüm kullanıcılar için tarayıcı üzerinden açıldığını açıkladı. Yani direkt tarayıcıdan uçuş simülatörünü kullanabileceksiniz.

Ücretsiz bir şekilde kullanabileceksiniz

Uçuş simülatörünün tarayıcı üzerinden kullanımı tamamen ücretsiz. Tek yapmanız gereken buradaki bağlantı üzerinden Google Earth’e giriş yapmak. Bunun ardından yukarıdaki kısımdan “Araçlar” bölümüne basmanız ve oradaki “Uçuş Simülatörü”ne tıklamanız gerekiyor. Sonrasında da özelliği kullanabiliyorsunuz, dünyanın herhangi bir yerinde uçabiliyorsunuz.

Google’ın simülatörü tabii ki Microsoft Flight Simulator kadar gelişmiş ve gerçekçi değil. Yine de sanal bir pilot olarak size güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Pilotluktan ziyade keşif odaklı bir araç. Bunun deneysel bir özellik olduğunu, hâlâ tam hâlinde olmadığını unutmamanız gerekiyor. Yani bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.