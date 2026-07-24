iOS 27, Fotoğraflar Uygulamasına Herkesin İstediği O Özelliği Getiriyor

Apple, iOS 27 güncellemesiyle birlikte Fotoğraflar uygulamasında uzun zamandır beklenen “Videodan Kareyi Fotoğraf Olarak Kaydet” özelliğini sundu.

Yıllardır bir videodaki özel bir anı ölümsüzleştirmek istediğimizde başvurduğumuz tek yöntem ekran görüntüsü almaktı ancak bu yöntemin beraberinde getirdiği iki ana sıkıntı vardı. Düşük çözünürlük ve kırpma zorunluluğu.

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Ekran görüntüsü alındığında resim kalitesi düşüyor ve ekrandaki oynatma kontrolleri gibi arayüz unsurlarını temizlemek için görseli elle kırpmak gerekiyordu. iOS 27 ile gelen yeni özellik sayesinde bu iki problem de tamamen tarihe karışıyor. iPhone artık tüm bu süreci otomatik olarak hallederek videonun orijinal kalitesini koruyor.

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Videodan kareyi fotoğraf olarak kaydetme nasıl çalışıyor?

Yeni özelliği kullanmak oldukça pratik bir akışa sahip. Fotoğraflar uygulamasında kayıtlı bir videoyu izlerken sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesine dokunulduğunda, menüde “Videodan Kareyi Fotoğraf Olarak Kaydet” adında yeni bir seçenek çıkıyor.

Bu seçeneğe tıklandığı anda, o esnada ekranda duraklatılmış veya oynatılan kare tam çözünürlüğünde Fotoğraflar kitaplığına yeni bir fotoğraf olarak aktarılıyor. Kullanıcının herhangi bir kırpma veya düzenleme yapmasına gerek kalmıyor.

iPhone modelleri uzun yıllardır aktif video kaydı yapılırken eşzamanlı olarak fotoğraf çekilmesine imkan tanıyordu ancak önceden kaydedilmiş videolar üzerinden benzer bir işlem yapma imkânının sunulmaması önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyordu. iOS 27 ile birlikte bu durum nihayet değişmiş olacak.