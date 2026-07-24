Disney+ ile Saran Group anlaşması sonucunda S Sport ve S Sport 2'nin Disney+'a geleceği açıklandı. İşte tarihi.

Dünyanın en büyük film ve dizi platformlarından biri olan Disney+, Türkiye’de de faaliyet gösteriyordu. Şimdi ise sporseven Disney+ abonelerini çok mutlu edecek bir duyuru yapıldı. Disney+ ve Saran Group, S Sport ve S Sport2 kanallarını Disney+’a getirecek yeni bir anlaşma yaptıklarını açıkladı.

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Bu anlaşmayla birlikte artık Disney+ aboneleri, uygulama üzerinden S Sport ve S Sport2’ye de erişim sağlayabilecekler. Böylece birbirinden farklı spor liglerine ve organizasyonlarına ulaşma ve canlı takip etme imkânı yakalayacaklar.

NBA, Laliga, Serie A, EuroLeague gibi liglere 29 Temmuz itibarıyla ek ücret ödemeden Disney+’tan ulaşılabilecek

Yapılan açıklamalara göre S Sport ve S Sport 2 kanalları, 29 Temmuz tarihinden itibaren Türkiye’deki Disney+ deneyimine resmen dahil oluyor. İzleyiciler bu kanallara platform bünyesinde yer alan ESPN spor alanı üzerinden canlı olarak erişebilecekler.

S Sport’un Disney+’a gelişiyle birlikte aboneler; NBA, Laliga, Serie A, EuroLeague gibi dünyanın en önde gelen lig ve organizasyonlarından maçları canlı bir şekilde izleyebilecek. Sevindirici olan ise abonelerin herhangi bir ek ücret ödemek zorunda kalmadan bu kanallara ulaşabilecek olması.

Sport ve S Sport2 aracılığıyla; Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Beşiktaş’ın mücadele ettiği EuroLeague Basketbol karşılaşmaları yayınlanacak. Ayrıca millî basketbolcularımız Alperen Şengün ve yeni transfer Tarık Biberovic’in forma giyeceği NBA maçları da platformda yer bulacak. Futbol ve diğer branşlarda ise millî futbolcularımızdan Arda Güler’in sahne aldığı LaLiga ile Kenan Yıldız’ın oynadığı Serie A’yı takip etmek mümkün olacak. Ayrıca Bunların yanı sıra VNL (Volleyball Nations League), tenis dünyasının en saygın turnuvalarından Wimbledon ve motor sporlarının zirvesi MotoGP de Disney+ üzerinden canlı izlenebilecek.