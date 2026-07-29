WhatsApp Web'e yıllardır beklenen bir özellik nihayet geldi.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması konumundaki WhatsApp, kullanıcılardan gelen talepleri dinleyerek sürekli yeni özellikler getiriyor. Şimdi ise WhatsApp’ı tarayıcı üzerinden kullanmanızı sağlayan WhatsApp Web’e gerçekten yıllardır istenen bir özellik eklendi.

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Artık WhatsApp Web üzerinden sesli ve görüntülü arama gerçekleştirmek mümkün olacak. Firma, bir blog gönderisiyle bu güzel haberi verdi. Sadece arama değil, farklı özellikler de WhatsApp Web’e eklendi.

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Artık WhatsApp Web’den arama yapabileceksiniz

Yeni güncellemeyle birlikte artık kullanıcılar, artık hem bire bir hem de grup olarak, doğrudan WhatsApp Web üzerinden sesli ve görüntülü aramalar yapabilecek ve alabilecek. Uygulama indirmeye gerek olmayacak. Böylece nerede olursanız olun veya hangi cihazı kullanıyor olursanız olun WhatsApp Web’den arama yapabileceksiniz.

Aramayı cihazlar arası aktarma da olacak. Aramaların tamamen uçtan uca şifreli oduğunu da belirtelim. Sizi ve konuştuğunuz kişi dışında hiç kimse erişemeyecek ve güvenli bir arama deneyimi yaşanabilecek.

Gelen diğer özellikler