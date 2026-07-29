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WhatsApp Web'e Yıllardır Beklenen O Özellik Sonunda Geldi

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WhatsApp Web'e yıllardır beklenen bir özellik nihayet geldi.

WhatsApp Web'e Yıllardır Beklenen O Özellik Sonunda Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması konumundaki WhatsApp, kullanıcılardan gelen talepleri dinleyerek sürekli yeni özellikler getiriyor. Şimdi ise WhatsApp’ı tarayıcı üzerinden kullanmanızı sağlayan WhatsApp Web’e gerçekten yıllardır istenen bir özellik eklendi.

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Artık WhatsApp Web üzerinden sesli ve görüntülü arama gerçekleştirmek mümkün olacak. Firma, bir blog gönderisiyle bu güzel haberi verdi. Sadece arama değil, farklı özellikler de WhatsApp Web’e eklendi.

İçerikten Görseller

WhatsApp Web'e Yıllardır Beklenen O Özellik Sonunda Geldi
waht

Artık WhatsApp Web’den arama yapabileceksiniz

waht

Yeni güncellemeyle birlikte artık kullanıcılar, artık hem bire bir hem de grup olarak, doğrudan WhatsApp Web üzerinden sesli ve görüntülü aramalar yapabilecek ve alabilecek. Uygulama indirmeye gerek olmayacak. Böylece nerede olursanız olun veya hangi cihazı kullanıyor olursanız olun WhatsApp Web’den arama yapabileceksiniz.

Aramayı cihazlar arası aktarma da olacak. Aramaların tamamen uçtan uca şifreli oduğunu da belirtelim. Sizi ve konuştuğunuz kişi dışında hiç kimse erişemeyecek ve güvenli bir arama deneyimi yaşanabilecek.

Gelen diğer özellikler

  • Arama Aktarımı: Aktif bir grup aramasını, aramayı sonlandırmadan bir cihazdan diğerine taşıyabileceksiniz. Hareket hâlindeyken mobil cihazınızda veya tabletinizde başlattığın bir aramayı, eve veya ofise vardığınızda daha büyük bir ekranda devam etmek için WhatsApp Web’e veya Masaüstü’ne sorunsuzca aktarabilir ya da tam tersini yapabilirsiniz.
  • Bekleme Salonu: Grup aramalarınıza kimlerin ne zaman katılacağı konusunda daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayan Bekleme Salonu özelliği de geldi. “Katılmak için onay gereksin” seçeneğini etkinleştirerek bir WhatsApp arama bağlantısı oluşturduğunuzda katılımcılar siz onları aramaya dahil etmeye hazır olana kadar bekleme odasında kalacak.
  • QuickHD: Aramanın başındaki video deneyimini iyileştirildi. QuickHD ile artık aramanın ilk birkaç saniyesinde yüksek çözünürlüklü videonun keyfini çıkarabilirsiniz.
  • Gürültü Bastırma: Sesinizin, gürültülü veya yoğun ortamlarda bile aradığınız kişiye net bir şekilde ulaşması için etrafınızdaki arka plan gürültüsünü kaldırmak üzere gürültü bastırma özelliği kullanıma sunuldu. Bu özelliği istediğiniz zaman arama içi ayarlarınızdan yönetebilirsiniz.
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