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Google Fotoğraflar'ın Sinir Bozucu Özelliği Artık Kapatılabiliyor: Adım Adım Anlattık!

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Google Fotoğraflar'ın varsayılan olarak açık gelen parlama efekti özelliği artık kapatılabiliyor.

Google Fotoğraflar'ın Sinir Bozucu Özelliği Artık Kapatılabiliyor: Adım Adım Anlattık!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google Fotoğraflar uygulamasında bir fotoğraf açtığınızda nesnelerin ya da insanların etrafında beliren o parlama efekti sonunda isteğe bağlı hâle getirildi.

Kullanıcılardan gelen tepkileri dikkate alan şirket, bu hareketli görsel efekti tamamen devre dışı bırakmayı sağlayan yeni bir seçeneği uygulamaya ekledi.

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Google Fotoğraflar'ın Sinir Bozucu Özelliği Artık Kapatılabiliyor: Adım Adım Anlattık!
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Parlama efekti neydi?

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Google Fotoğraflar uygulamasında bir fotoğrafa bakarken birkaç saniye sonra nesnelerin veya kişilerin etrafında yanıp sönen parıltılı bir hat belirmekteydi. Şirketin kullanıcıları fotoğraflardan pratik şekilde çıkartma oluşturmaya teşvik etmek amacıyla tasarladığı bu dinamik efekt, galeride sade bir gezinme deneyimi arayan pek çok kişi için rahatsız edici bulunuyordu.

Geçtiğimiz ay Android Authority tarafından kod analizlerinde tespit edilen bu ayar seçeneği, uygulamanın en son sürümüyle birlikte genel kullanıma sunulmaya başlandı. Google, artık kullanıcıların varsayılan olarak açık gelen bu efekti manuel olarak kapatmasına imkân tanıyor.

Nasıl kapatılır?

Özelliği kapatmak varsayılan olarak seçili gelmediği için kullanıcıların ayarlar menüsünden ilgili seçeneği kendilerinin devre dışı bırakması gerekiyor.

  • Adım #1: Android cihazınızda Google Photos uygulamasını açın.
  • Adım #2: Sağ üst köşede yer alan profil resmi simgenize dokunun.
  • Adım #3: Fotoğraf ayarları sekmesine girin.
  • Adım #4: Tercihler bölümünü açın.
  • Adım #5: Tercihler altındaki Fotoğraf görünümü seçeneğine dokunun.
  • Adım #6: Parlama efektini göster seçeneğini buradan ayarlayabilirsiniz.

Söz konusu ayarın görünebilmesi için Google Fotoğraflar uygulamasının 7.85 veya daha güncel bir sürüme güncellenmiş olması gerekiyor.

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